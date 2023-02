CBD-Blüten aus Österreich: Grazer Start-Up mit Weltsensation

Im Hanf-Testlabor entwickelt: Hanfblüten müssen nicht trocken sein - Die Pharma-Industrie tobt.

Graz (OTS) - Der, trotz rechtsbedenklicher Verhinderungsaktionen der Behörden, aufstrebende CBD-Blüten - Markt ist um eine Sensation reicher. In einem Grazer Versuchslabor wurden über Jahre mit feuchten Hanfblüten umfangreiche Tests durchgeführt. Das Ergebnis: Hanfblüten müssen überhaupt nicht im trockenen Zustand verwendet werden. Ihr gesundheitsförderndes und angenehmes Aroma verbreiten sie besonders auch in feuchtem Zustand. Natürlich kann man diese feuchten Blüten - nach einer bestimmten Behandlung - auch rauchen. Die Herstellungsweise der feuchten Hanfblüten wird natürlich streng geheim gehalten. Der CBD- Rechtsexperte und Realjurist Wolfgang Pöltl wertet diese Testergebnisse so: Schon aus EU-rechtlicher Sicht darf der Verkauf gesunder CBD-Produkte (Blüten, Öle), die in rechtlich zulässigen Herstellungsverfahren gewonnen werden, nicht untersagt werden. Umfangreiche Rechts-Recherchen hat W.A.Pöltl auch über dementsprechende Amtshaftungsverfahren und Strafverfahren wegen Amtsmissbrauch durchgeführt. Resultat: Behörden, die völlig rechtswidrig den Verkauf gesundheitsbringender CBD-Blüten/CBD-Öle verhindern wollen, sollten sich warm anziehen. Dass W.A.Pöltl seine hunderte Seiten starke wissenschaftliche Arbeit über die Legalität von CBD-Produkten nicht öffentlich macht, hat seinen Grund. Er sagt: "Ich bin nicht der Mentor der CBD-Branche". Aber ich recherchiere nach Recht und Ordnung. Mein Gesetzesvorschlag zur (gesetzlich verankerten) Legalisierung von CBD-Produkten,die ohnehin schon dem Grunde nach legal verkauft werden, liegt sein Jahren unbehandelt beim Gesundheitsministerium in Wien (Österreich). Dort interessiert man sich für die Volksgesundheit offenbar wenig. Man hat wohl mit Corona-Impfschäden genug zu tun. Deshalb trete ich regelmäßig an die Öffentlichkeit. Mit der Forderung, dem Volk das Grundrecht auf Gesundheit nicht rechtswidrig zu verweigern. Cannabis (THC-Gehalt unter 0,3%) ist rechtlich verankert frei zugeben". Das Grazer Start-Up wird mit seinen feuchten Blüten für Schnappatmung bei den Behörden sorgen: Für den Handel mit feuchten Blüten gibt es keine anwendbaren Rechtssätze. Die CBD-Blüten in Wasserglas und die Volksgesundheit freut es. Die Pharmaindustrie schäumt.

