Faschingskostüme auf willhaben so begehrt wie nie

Österreichs größter digitaler Marktplatz verzeichnet historischen Ansturm auf Verkleidungen aller Art

Zu den beliebtesten Kostümen zählen aktuell Tiere, Hexen, Zauberer und Disney-Prinzessinnen

Derzeit rund 16.000 Verkleidungen online, reicher Fundus an neuen bzw. neuwertigen Stücken sowie besonderen Eigenkreationen

Ob Zauberer, PolizistInnen, Marienkäfer oder Prinzessin Elsa aus Disneys „Die Eiskönigin“ – das ganze Land ist aktuell im Faschingsfieber. Dass die Vorfreude auf das bunte Treiben in diesem Jahr besonders groß ist, zeigt auch eine Analyse der Plattformdaten von Österreichs größtem digitalen Marktplatz willhaben. Denn: Die Anzahl der Stichwortsuchen nach den Begriffen „Fasching“ und „Faschingskostüm“ erlebte heuer ihr Allzeithoch. Dabei wurde das Wort „Fasching“ allein mehr als doppelt so häufig auf willhaben eingegeben, wie im Vergleichszeitraum des durch die Pandemie geprägten Vorjahres.

Ob Faschingsfest in der Schule, dem Büro, Bälle, Faschingsumzüge oder Narrensitzungen – wer in diesen Tagen in eine andere Rolle schlüpfen und sich dabei nachhaltig ausstatten möchte, hat auf dem willhaben-Marktplatz die Qual der Wahl.

Das sind 2023 die beliebtesten Faschingskostüme in Österreich

Darüber hinaus hat sich willhaben angesehen, welche Begriffe innerhalb der Kategorie „Verkleidungen“ derzeit am häufigsten gesucht werden:



Film und Fernsehen: „Charleston“, „Superman“ und „Hippie“

Am Faschingsdienstag wie in „The Great Gatsby“ den Charleston tanzen, als Superman Krapfen Essen oder als Hippie Flower Power zelebrieren? Das haben in diesem Jahr einige in Österreich lebende Menschen vor. Wer Fasching als Gruppe mit einem gemeinsamen Kostüm feiern möchte, wird auf willhaben ebenso fündig. Und so werden in der Südoststeiermark aktuell etwa neun „Minions“-Kostüme im Package verkauft. Willhaben



Berufsgruppen: „Polizei“, „Cheerleader“, „Krankenschwester“

Fasching ist der ideale Anlass, um auch beruflich in eine neue Rolle zu schlüpfen. Dabei probieren sich die willhaben-UserInnen gerne als PolizistInnen, CheerleaderInnen und KrankenpflegerInnen aus.

Magische Zeitgenossen: „Hexe“, „Zauberer“ und „Harry Potter“

Hexen, Zauberer oder - einer ihrer berühmtesten Vertreter - Harry Potter gehören zu den großen Klassikern in der Faschingskiste - und auch heuer zu den beliebtesten Verkleidungen vom willhaben-Marktplatz.

Tiere: „Katze“, „Marienkäfer“ und „Biene“

Wirft man einen Blick auf die meistgesuchten Verkleidungen vom willhaben-Marktplatz, so zeigt sich, dass sich heuer eine Reihe an tierischen Zeitgenossen ins Getümmel werfen werden. Am liebsten zeigen sich die willhaben-UserInnen dabei als verschmuste Katzen, süße Marienkäfer und emsige Bienen.

Prinzessinnen: „Elsa“, „Meerjungfrau“ und „Cinderella“

Prinzessin Elsa aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ hat es Groß und Klein angetan. Und so zählt die Heldin mit eisigen Kräften zu den beliebtesten Rollen, in die man zu Fasching schlüpfen kann.

willhaben-Tipp: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist der gewünschte Artikel für das Faschings-Outfit nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. => Weitere Details zu PayLivery

