Exklusive OGM-Umfrage für „BLICKWECHSEL“ zeigt: Österreichs Politiker verhalten sich nicht mehr neutral

68% sehen die Neutralität jedoch als wichtig für Österreichs Sicherheit an. Weitere Ergebnisse liefert „BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin“, morgen ab 21:15 Uhr, live bei ServusTV.

Salzburg/Wals (OTS) - Auf die Frage, was Österreichs Sicherheit am meisten dient, verweisen mehr als Zwei-Drittel (68%) der rund 1.000 in Österreich befragten Personen auf die Neutralität. Lediglich 21% sprechen sich für die Beistandspflicht der EU bei einer militärischen Bedrohung ihrer Mitglieder aus, einen Betritt zur Nato geben nur 7% an.



Politiker verhalten sich nicht neutral

Im Gegensatz zur Meinung großer Teile der Bevölkerung, dass Österreichs Neutralität der Sicherheit des Landes am meisten dient, befinden ganze 63%, dass sich Österreichs Politiker nicht neutral verhalten. Vor allem die FPÖ-Anhänger stimmen dieser Aussage mit einer überwältigenden Mehrheit von 91% zu, während alle anderen Wählergruppen auch andere Meinungen sehen oder ausgeglichener urteilen.



Wirtschaftssanktionen sind zu diskutieren, Waffenkäufe sind abzulehnen

Auf die Frage, ob eine Beteiligung an Wirtschaftssanktionen gegen Russland mit einem neutralen Verhalten vereinbar ist, offenbart sich in der österreichischen Bevölkerung ein geteiltes Bild – 44% bejahen diese Frage, 48% verneinen sie. Anders sieht es bei den Finanzhilfen für die Ukraine aus, wodurch auch Waffenkäufe ermöglicht werden: Mehr als die Hälfte aller Befragten (58%) empfinden Waffenkäufe als nicht neutralitätskompatibel, nur 33% sehen sie mit der Neutralität vereinbar.



Weitere Themen

Außerdem präsentiert Moderatorin Katrin Prähauser im neuen ServusTV-Nachrichtenmagazin „BLICKWECHSEL“ exklusive Recherchen zu den folgenden Themen:



-) Das Teilzeit-Dilemma: Wirtschaftsminister Martin Kocher will Soziallleistungen für Arbeitnehmer in Teilzeit kürzen, um mehr Menschen in den Vollerwerb zu bringen. Allein: Besonders die Generation unter 30 will das kaum mehr. Nur bei sieben Prozent von ihnen steht Karriere über allem. Zeit für Hobby und Familie hingegen werden immer wichtiger. Gefährdet das den Sozialstaat der Zukunft?



-) Aus für Tempo 130? Kulturkampf auf der Autobahn: Nach den sogenannten Klima-Klebern fordern nun immer mehr Wissenschafter die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn von 130 auf 100 km/h zu senken. Doch hätte eine Umsetzung tatsächlich die erhoffte Wirkung auf den CO2-Ausstoß? Und: Wohin soll das in Zukunft führen, wenn die Vernunft stets dazu gebraucht wird, lustvolle Tätigkeiten wie zum Beispiel das Autofahren oder das Fliegen zu beschränken?



-) Wann kommt die nächste Pandemie? Drei Jahre nach der ersten Coronainfektion in Österreich ziehen Kritiker Bilanz. Sie kritisieren: noch immer wird an riskanten Viren in Labors geforscht – häufig ohne die nötigen Sicherheitsstandards. Der deutsche Genetiker und Buchautor Günter Theissen sagt: „Wenn diese Art von Virologie so weitergeht, haben wir irgendwann COVID26 oder SARS CoV3.“



