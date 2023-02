Massiv steigender Führungskräftebedarf im Bereich Digitalisierung - Spencer Stuart holt Dr. Anna Hocker als Consultant

Frankfurt am Main / München / Düsseldorf (ots) - Spencer Stuart, eine der international führenden Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen, adressiert den anhaltend starken Bedarf an Führungskräften mit ausgeprägter Digitalkompetenz. Zum 15. Februar 2023 startet Dr. Anna Hocker als Beraterin am Standort München. Anna Hocker ist exzellent vernetzt und insbesondere bei digitalen Go-to-Market-Strategien eine sehr erfahrene Unternehmensberaterin. Sie wird Klienten dabei helfen, sich vor allem in Bereich der Digitalisierung an der Unternehmensspitze zukunftssicher aufzustellen.

"Jung, international, agil, open-minded und digital - genau solche Profile sind die Zukunft der Executive-Search-Branche, weil sie mit der neuen Generation an Managern in der Wirtschaft auf Augenhöhe zusammenarbeiten können", erklärt Lars Gollenia, Geschäftsführer von Spencer Stuart Deutschland und Leiter der Digital & Technology Officer Practice des Unternehmens in der Region EMEA. "Wir freuen uns sehr, dass Anna Teil unserer kompromisslosen Ausrichtung auf die drängenden Zukunftsthemen wird. Wir werden uns in den kommenden Monaten weiter personell deutlich verstärken und damit noch besser den veränderten Anforderungen unserer Klienten nachkommen."

Anna Hocker: "Es sind Führungspersönlichkeiten gefragt, die digitale Strategien nicht nur mitdenken, sondern auch umsetzen. Allein in den vergangenen vier Jahren hat sich die Zahl entsprechender Suchaufträge bei Spencer Stuart verdreifacht und diese Entwicklung wird sich fortsetzen - mit großem Tatendrang möchte ich Teil dieses wachsenden Geschäfts sein und dabei helfen, die Digitalisierung in unserem Land positiv voranzutreiben."

Anna Hocker kommt von McKinsey, wo sie mehr als fünf Jahre zahlreiche namhafte Technologieunternehmen in Europa, im Nahen Osten und in den USA betreut hat. Während eines zweijährigen Secondments bei Hubert Burda Media baute sie unter anderem den Vertrieb eines Ad-Tech-Spin-offs auf und begleitete die Organisations- und Führungstransformation einer Tochtergesellschaft. Hocker hat an der WHU und an der TU München studiert; ihre Promotion zum unternehmerischen Führungsverhalten in Start-ups und Wachstumsunternehmen am Institut für Technologie, Innovation und Entrepreneurship der Technischen Universität Dortmund schloss sie mit Summa Cum Laude ab.

Über Spencer Stuart

Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchsterEbene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 450 Consultants in über 70 Büros in mehr als 30 Ländern vertreten.

