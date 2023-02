Luxus-Boutique-Hotel The Amauris Vienna eröffnet

Wien (OTS) - Es ist soweit: Aus dem ehemaligen The Ring wurde ein völlig neu gestaltetes Boutique-Luxus-Hotel mit dem Namen The Amauris Vienna. Hochwertigste Materialien – viel Holz und Marmor – verbunden mit einem individuellen, personalisierten Angebot kennzeichnen das neue Highlight der Relais & Châteaux Gruppe in Wien. Die 62 Einheiten inkl. 17 Suiten sind großzügig ausgestattet, sowohl im Interior als auch in der Technik. Das gastronomische Konzept soll vor allem auch lokale Gäste ansprechen und umfasst das Gourmetrestaurant Glasswing sowie das gleichnamige Bistro inkl. Bar.

Wien hat ein neues Luxus-Boutique-Hotel in allerbester Ringstraßenlage am Kärntner Ring 8. The Amauris – der Name kommt aus der Welt der wunderschönen Schmetterlinge. Amauris ist eine wegen seiner Anmut und Schönheit beliebte Schmetterlingsart. Seine Farben sind schwarz und weiß und dies spiegelt sich auch im Design des neuen Relais & Châteaux Hotel The Amauris Vienna wider.



Ein neues “Wohnzimmer” an der Ringstraße

„Explore Beauty“ ist das Motto hinter dem hochqualitativen Design, basierend auf viel Holz und Marmor, von The Amauris Vienna. Das neue elegante Boutique-Hotel umfasst 62 exklusive Einheiten, davon 17 Suiten. Die Zimmer sind großzügig gestaltet, beginnend mit dem Classic Room bis hin zur einzigartigen Opera Suite mit 120 Quadratmetern und Balkon zur Wiener Ringstraße.



Knapp zwei Jahre hat die komplette Renovierung des The Amauris Vienna gedauert. Die Sanierung und Neugestaltung wurde vom Wiener Architekturbüro HOPPE + PARTNER ZT GmbH und dem Zagreber Interior Designer Nikola Arambašić begleitet. Das 1860 von den Architekten Flattich und Schuhmann errichtete Gebäude erstrahlt in völlig neuem Glanz und bietet seinen Gästen ein stilvolles Ambiente mit individuellem Service.



Höchste Qualität

Auf 4.190 Quadratmetern wurden mehr als 160 Tonnen feinster Marmor verarbeitet. Eingangstüren aus Carrara Marmor führen zu den Zimmern in eine einzigartige Welt höchsten Komforts. Erhalten wurden das ehrwürdige Treppenhaus, der historische Aufzug, der kunstvolle Stuck in den hohen Räumlichkeiten und natürlich die elegante Ringstraßenfassade, welche von Grund auf saniert wurde.



„Das Wesentliche ist die persönliche Note, die wir unseren Gästen bieten wollen. Sie sollen sich wie in einem Wohnzimmer eines Wiener Ringstraßen Palais‘ fühlen. Wir sind stolz, dass wir in einer perfekten Lage zwischen Staatsoper und Musikverein ein neues, feines, kleines urbanes Hideaway geschaffen haben“, schwärmt die General Managerin des The Amauris Vienna, Nicole Zandt.



Restaurant und Bistro

Ein wichtiges Element des neuen The Amauris Vienna ist die Gastronomie unter dem Namen Glasswing (Glasswing ist übrigens auch ein wunderschöner Schmetterling mit transparenten Flügeln, so wie die Türen und Fenster in der Fassade im Erdgeschoss, welche die Offenheit dieses neuen Hotels charakterisieren). Begünstigt durch die zentrale Lage des Hauses im Herzen der Stadt soll das gastronomische Angebot auch ein beliebter Treffpunkt für Wiener Gäste sein.



Das im Erdgeschoss direkt an der Ringstraße gelegene Glasswing Bistro & Bar steht seinen Besuchern ganztägig mit hochwertigen Gerichten offen. An der Ecke Kärntner Ring – Akademiestraße befindet sich das elegante Glasswing Gourmetrestaurant mit 45 Sitzplätzen. Dank der Neugestaltung können die Fensterelemente im Erdgeschoss komplett geöffnet werden und ermöglichen eine großzügige Verbindung zum Gastgarten, der sowohl vom Bistro als auch vom Restaurant direkt erreichbar ist.



Chef de Cuisine ist Alexandru Simon (29), der von Dienstag bis Samstag ein 7-Gänge-Gourmetmenü mit Weinbegleitung serviert. Selbstverständlich gibt es auch eine umfassende à la carte Auswahl. Die Grundprodukte kommen dabei primär von heimischen Produzenten und Züchtern.

Das Bistro zeichnet sich durch eine klare Linie aus, österreichisch inspiriert mit mediterranem Touch. Unter dem erfahrenen Bartender Maximilian Wölle (31) überzeugt die Bar mit hauseigenen Kreationen und bietet ebenso alle klassischen Cocktails an, die teilweise auch die Gerichte im Gourmetrestaurant begleiten. Das Glasswing Bistro & Bar ist täglich von 11:00 Uhr bis 00:00 Uhr sowie an Freitagen und Samstagen bis 01:00 Uhr geöffnet.



„Wir bieten somit nicht nur Hotelgästen, sondern auch unseren lokalen Besuchern ein kulinarisches Erlebnis, welches täglich mit dem Frühstück im Restaurant um 07:00 Uhr beginnt und im Glasswing Bistro & Bar ab 12:00 Uhr bis in die Nacht weitergeführt wird. Von Dienstag bis Samstag, jeweils zwischen 18:00 bis 23:00 Uhr, hat das Glasswing Gourmetrestaurant geöffnet und verwöhnt unsere Gäste“, so Nicole Zandt.



Große Weinkarte

Ein Schwerpunkt liegt auf dem umfassenden Weinangebot mit mehr als 350 Top-Kreszenzen aus aller Welt. Ein besonderes Augenmerk hat Sommelier Max Populorum (26) dabei auf Österreich, Italien, Frankreich und die Neue Welt gelegt. Das Angebot reicht vom österreichischen Grünen Veltliner bis hin zur Weltklasse mit Montrachet oder Château Pétrus.



Wellness

Das Spa im The Amauris Vienna überzeugt mit einem Indoor-Pool und ermöglicht dank des öffenbaren Glasdaches nachts nicht nur den Blick auf den Sternenhimmel über der Wiener Innenstadt, sondern vermittelt auch echtes Outdoor-Flair. Finnische Sauna, Dampfbad, Massageraum, Kosmetik und ein Fitnessbereich, ausgestattet mit den neuesten Trainingsgeräten von Technogym, werden den höchsten Ansprüchen gerecht.



The Amauris Vienna als Anfang

The Amauris Vienna ist das erste Luxus-Boutique-Hotel der Breiteneder Immobilien Parking AG, weitere Häuser in Italien und Kroatien werden folgen. „The Amauris Vienna wird ein Ort höchster Qualität sein, sei es im Glasswing Restaurant, im Glasswing Bistro & Bar oder in den Serviceleistungen des Hotels. Individuelle Betreuung ist uns wichtig, daher haben wir uns für einen Eigenbetrieb im Rahmen der Relais & Châteaux Familie entschieden, und wir freuen uns, gemeinsam mit dem gesamten Team des The Amauris Vienna, ab heute unsere Gäste von unserem Konzept überzeugen zu dürfen“, unterstreicht Johann Breiteneder, CEO der Breiteneder Immobilien Parking AG.



