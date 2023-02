Die Faschingswoche ist bei „Silvia kocht“ Promi-Woche

Von 20. bis 24. Februar um 14.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nicis Faschingsbrote, Backofen-Hähnchen auf Gemüse und Kartoffeln, Basilikumsuppe sowie Gemüselaibchen mit Tomatensauce: Die Faschingswoche ist bei „Silvia kocht“ Promi-Woche. Gleich vier prominente Gastköchinnen und -köche stehen von Montag, dem 20., bis Donnerstag, den 23. Februar 2023, um 14.00 Uhr in ORF 2 gemeinsam mit Silvia Schneider in der Küche. Ski-Weltmeisterin und -Weltcupsiegerin Nici Schmidhofer, „Dancings Stars“-Gewinnerin, Schlagersängerin und Astrologin Petra Frey, Schauspieler und Musiklegende Peter Kraus sowie der „Bio-Gärtner der Nation“ Karl Ploberger tischen dabei ihre Gerichte auf. Am Freitag ist Silvia Schneider unterwegs auf Mozarts Spuren in Salzburg – sie besucht sein Geburtshaus und Patissière Nicola Fürle-Gruber für eine süße Jause.

Montag, 20. Februar: Hühnergeschnetzeltes mit Spätzle, Nicis Faschingsbrote und Silvias Faschingscocktail – mit Nici Schmidhofer

Aus dem Lachtal kommt Ski-Weltmeisterin und -Weltcupsiegerin Nici Schmidhofer in Silvia Schneiders Kochstudio. Gastronomie-Erfahrung sammelte sie im Restaurant ihrer Schwester. Bei „Silvia kocht“ zeigt sie ein einfaches Gericht, das schnell geht und nach einem harten Training wieder Kraft gibt. Außerdem gibt es eine Faschingsüberraschung – perfekt, um sie mit Kindern gemeinsam zuzubereiten. In der sportlichen Karriere gibt es bei Nici Schmidhofer Höhen und Tiefen. Nach ihrem schweren Sturz kämpfte sie sich erfolgreich zurück. Das Ziel war, wieder Abfahrten bestreiten zu können. Titel wie Weltmeisterin im Super-G oder mehrfache Weltcupsiegerin und auch der erste Platz in der Abfahrts-Gesamtwertung zieren ihren sportlichen Lebenslauf. Bei Silvia Schneider erzählt sie von ihren Highlights, gibt Einblick in das private Leben der Nici Schmidhofer und verrät, warum sie Prinzessin genannt wird.

Dienstag, 21. Februar: Backofen-Hähnchen auf Gemüse und Kartoffeln sowie Joghurtfruchtcreme – mit Petra Frey

„Dancings Stars“-Gewinnerin, Schlagersängerin und Astrologin Petra Frey ist am Faschingsdienstag zu Gast bei „Silvia kocht“. Sie erzählt Persönliches aus ihrem Leben. Mit zwölf Jahren hat Petra Frey ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Von da an ging es stetig bergauf. Mittlerweile sind es 32 Bühnenjahre – mit zahlreichen Platten, Konzerten und TV-Auftritten. Warum sie begonnen hat, sich für Astrologie zu interessieren, und was mit ihrem Koffer mit allen wichtigen Utensilien auf der Fahrt zur TV-Aufzeichnung passiert ist, erfährt man am Faschingsdienstag. Ihre Gerichte hat sie nach Schwierigkeitsgrad ausgesucht. Da sie viel mit Silvia Schneider plaudern möchte, sind es einfache Gerichte geworden.

Mittwoch, 22. Februar: Heringssalat und Basilikumsuppe – mit Peter Kraus

Schauspieler und Musiklegende Peter Kraus kocht am Mittwoch. Auch wenn Peter Kraus zugibt, nicht gut kochen zu können, kommt er gerne zu Silvia Schneider, um gemeinsam mit ihr zwei Gerichte zuzubereiten. Dazu gibt es Geschichten aus seinem sehr erfolgreichen Leben. Rock ’n’ Roll prägte nach einem Konzert, wo er als Gast von Hugo Strasser aufgetreten ist, sein Leben. Sein erster Hit war seine Interpretation von „Tutti Frutti“. Peter Kraus wurde fortan als deutscher Elvis bezeichnet. Es folgten Hunderte Songs und viele Filmrollen – bis heute. Die Pandemiezeit hat Peter Kraus genützt, um mit seinen Musikern neue Songs aufzunehmen. Mit dieser Platte geht er zurück in seine Jugend, in Richtung Jazz/Swing – und auch wieder auf Tour. Was Lady Curzon mit einer Suppe und Peter Kraus zu tun hat, gibt es am Aschermittwoch bei „Silvia kocht“.

Donnerstag, 23. Februar: Karottensuppe sowie Gemüselaibchen mit Tomatensauce – mit Karl Ploberger

Mit Karl Ploberger, dem „Bio-Gärtner der Nation“, geht es in die Fastenzeit. Mitgebracht hat er zwei Gerichte, in denen Gemüse die Hauptrolle spielt. Seine Karriere begann Karl Ploberger als Journalist im Landesstudio Oberösterreich. Die Leidenschaft für Garten und Blumen begann schon in seiner Kindheit und wurde schließlich zu seinem Lebensmittelpunkt. Zahlreiche Bücher und Sendungen zeugen von seinem großen Wissen um Garten, Pflanzen und Blumen. Bei „Silvia kocht“ erzählt er von seiner großen Leidenschaft, warum er Schneeglöckchen so gerne hat, warum ein spezielles Schneeglöckchen aus England über 1.000 Pfund gekostet hat und welche Pflanze seine Lieblingspflanze ist.

Freitag, 24. Februar: Silvia unterwegs auf Mozarts Spuren

Vom Mozartsteg, der die linke und rechte Salzachseite verbindet, geht es für Silvia Schneider in die Salzburger Innenstadt in Richtung Mozartplatz. Vorbei an den Hotspots für Touristen und Einheimische begegnet man dem 1756 in Salzburg geborenen Komponisten der Wiener Klassik wirklich überall. Silvia Schneider besucht Mozarts Geburtshaus und bekommt von Museumsdirektor Linus Klumpner eine Führung durch eines der meistbesuchten Museen Europas. Mit Mozart im Ohr und dem herrlichen Blick vom Mönchsberg geht es für Silvia Schneider weiter zu einer Tortenkünstlerin, mit der der essensverwöhnte Mozart eine große Freude gehabt hätte. Nicola Fürle-Gruber, begnadete Patissière, zaubert Mozart auf mit Sauerkirsch und Nougatmousse gefüllte Haselnuss-Cupcakes und lädt zum Nachmittagskaffee mit Kuppeltorte. Die Bananen-Kuppeltorte, oder, wie Nicola sie nennt, „Banana-Dome“, ist ein wahrer Hingucker und erinnert ein bisschen an die Kuppel am Salzburger Domplatz. Silvia unterwegs: ein Tag in Salzburg mit einem großen musikalischen Künstler und einer süßen Jause mit Cupcakes und Kuppeltorte bei einer begeisterten Konditormeisterin!

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im Beihefter. Alle Folgen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und sind auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at