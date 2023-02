„Was die Welt zusammenhält“: am 23.2. mit Claudia Rapp und Stefan Ruzowitzky im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - In „Was die Welt zusammenhält“ treffen führende Wissenschaftler/innen auf Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Medien, um sich über die Zukunft auszutauschen. In der nächsten Ausgabe am Donnerstag, den 23. Februar (19.30 Uhr) sind die Byzantinistin Claudia Rapp und der Filmregisseur Stefan Ruzowitzky zu Gast bei Günter Kaindlstorfer.

Claudia Rapp forscht zur Sozial- und Kulturgeschichte von Byzanz. Nach 22 Jahren Lehrtätigkeit in den USA ist sie seit 2011 Professorin am Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien. Seit 2014 ist Rapp wirkliches Mitglied der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und sie ist Direktorin des Instituts für Mittelalterforschung der ÖAW. 2015 erhielt sie den Wittgenstein-Preis, Österreichs höchstdotierten Forschungspreis.

Der Filmregisseur und Drehbuchautor Stefan Ruzowitzky lieferte 1996 mit dem Spielfilm „Tempo“ sein Regie- und zugleich Drehbuchdebüt, das mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnet wurde. Den Durchbruch erlebte er mit dem Drama „Die Siebtelbauern“. 2008 erhielt er für das KZ-Drama „Die Fälscher“ mit Karl Markovics den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Ruzowitzky engagiert sich stark für eine Besserstellung der heimischen Filmbranche, nicht zuletzt in seiner Funktion als Co-Präsident der Österreichischen Filmakademie bis 2021.

Der Eintritt für „Was die Welt zusammenhält“ am Donnerstag, den 23. Februar (19.30 Uhr) im KlangTheater des ORF RadioKulturhauses ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at