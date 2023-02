Einladung zur Online-PK: Konventionelle und biologische Pestizide im Vergleich

GLOBAL 2000, IFOAM Organics Europe, Agroecology Europe und Hersteller IBMA präsentieren Studie – Forderung nach mutiger EU-Pestizidreduktion in neuem Licht

Brüssel, Wien (OTS) - Die biologische Landwirtschaft sei nicht, was sie vorgibt zu sein. Auch Biobäuer:innen sprühen Gifte – und das gar nicht zu knapp. Außerdem seien für die Bio-Landwirtschaft zugelassene Wirkstoffe ähnlich giftig wie chemisch-synthetische Pestizide. Jedenfalls behaupten das die Verfechter der industriellen Landwirtschaft.

Mit der Europäischen Bürgerinitiative “Bienen und Bauern retten” fordern mehr als 1 Million Europäer:innen den schrittweisen Ausstieg aus der Verwendung von synthetischen Pestiziden. Die EU-Kommission hat nun ein gesetzlich bindendes EU-weiten 50 %-Pestizidreduktionsziel bis 2030 vorgeschlagen. Gleichzeitig will sie den Anteil der Biolandwirtschaft in Europa auf 25 % anheben. Vor diesem Hintergrund nehmen auch die rufschädigenden Angriffe auf den Einsatz von Pestiziden in der Biolandwirtschaft zu.

Zeit für einen Faktencheck! Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz zum spannenden Vergleich von Pestizidwirkstoffen, die für die konventionelle und die ökologische Landwirtschaft in der EU zugelassen sind, ein.

Datum: 23. Februar 2023, 9 Uhr

Online via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89095420079?pwd=Q2ExSlZvZ1dsSEQ1ZGZNQ3FUTDVjQT09

Meeting ID: 890 9542 0079, Passcode: 848061

Ihre Gesprächspartner:innen:

Helmut Burtscher-Schaden, Biochemiker von GLOBAL 2000 präsentiert die Ergebnisse einer neuen Studie (Burtscher-Schaden/Durstberger/Zaller, 2022) zum toxikologischen Vergleich von Pestizidwirkstoffen, die für die konventionelle und die ökologische Landwirtschaft in Europa zugelassen sind,

präsentiert die Ergebnisse einer neuen Studie (Burtscher-Schaden/Durstberger/Zaller, 2022) zum toxikologischen Vergleich von Pestizidwirkstoffen, die für die konventionelle und die ökologische Landwirtschaft in Europa zugelassen sind, Lili Balogh, Präsidentin von Agroecology Europe und Bäuerin berichtet über präventive, natürliche Maßnahmen im Pflanzenschutz,

berichtet über präventive, natürliche Maßnahmen im Pflanzenschutz, Jennifer Lewis, Direktorin von IBMA (Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel) stellt die Methoden des integrierten Pflanzenschutzes und biologische Alternativen zu synthetischen Pestiziden – jeweils für die konventionelle Landwirtschaft – vor und spricht über die Notwendigkeit schnellerer Zulassungsverfahren für natürliche Pestizidwirkstoffe,

stellt die Methoden des integrierten Pflanzenschutzes und biologische Alternativen zu synthetischen Pestiziden – jeweils für die konventionelle Landwirtschaft – vor und spricht über die Notwendigkeit schnellerer Zulassungsverfahren für natürliche Pestizidwirkstoffe, Jan Plagge von IFOAM Organics Europe setzt die Ergebnisse der Studie in Zusammenhang mit politischen Strategien zur EU-Pestizidreduktion sowie zur Stärkung der Bio-Landwirtschaft, um die Produktivität unserer Landwirtschaft für die nächsten Generationen zu sichern.

Die Pressekonferenz wird auf Englisch stattfinden. Die Presseunterlagen stehen auch auf deutsch zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und bitten um Ihre Anmeldung (Online via IFAOM Organics Europe) .

