SPÖ NÖ präsentiert Team für die kommenden fünf Jahre

LPV nominiert die beiden Landesregierungsmitglieder, die Landtagspräsidentin, den Klubobmann, die Landesgeschäftsführer sowie die Landtags- und Bundesratsabgeordneten

St. Pölten (OTS) - Mehr Kraft. Mehr Vertrauen. Mehr Sicherheit. Unter diesem Motto präsentiert der designierte SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende Sven Hergovich heute, Dienstagabend, sein neues Team. „Wir möchten Niederösterreich verändern und vor allem das Leben der Niederösterreicher*innen erleichtern und verbessern. Das ist mein Anspruch an die Sozialdemokratie. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir uns als SPÖ NÖ aber auch selbst verändern und verbessern. Das hat auch das Ergebnis der vergangenen Landtagswahl gezeigt. Ich bin überzeugt: Mit unserem Team sind die Weichen für diesen Veränderungsprozess gestellt“, erklärt Hergovich.

Das heute vom Landesparteivorstand der SPÖ NÖ nominierte Team, das bei den Mandatsträger*innen entsprechend den Statuten zu mehr als 40 Prozent aus Frauen besteht, setzt sich zusammen aus:

Landesräte:

o Sven Hergovich

o Ulrike Königsberger-Ludwig

Landtagspräsidentin: Eva Prischl

Klubobmann: Hannes Weninger

Landesgeschäftsführer:

o Wolfgang Zwander

o Günther Sidl (ehrenamtlich)

Landtagsabgeordnete:

o Franz Schnabl

o Wolfgang Kocevar

o Elvira Schmidt

o Rene Pfister

o Kathrin Schindele

o Rainer Spenger

o Karin Scheele

o Rene Zonschits

o Kerstin Suchan-Mayr

o Christian Samwald

Bundesräte:

o Doris Hahn

o Jürgen Maschl

o Andreas Babler

Zwt.: „Es geht einzig und allein darum, das Leben der Menschen in Niederösterreich zu verbessern"

Hergovich spricht von einem Neuanfang und verspricht, dass man die SPÖ in Niederösterreich als harte Verhandler für die Interessen der Niederösterreicher*innen wahrnehmen werde: „Der Aufbruch in Richtung mehr Kraft, Vertrauen und Sicherheit ist heute auch bereits in der ersten Gesprächsrunde mit der ÖVP sichtbar geworden. Ich freue mich, dass wir eine gute und konstruktive erste Gesprächsrunde absolviert haben. Gerade zwischen SPÖ und ÖVP muss auch wieder Vertrauen aufgebaut werden – ich merke da ein starkes Bemühen auf beiden Seiten. Dennoch ist es noch ein weiter Weg: Uns geht es bei den Verhandlungen einzig und allein darum, das Leben der Menschen in Niederösterreich spürbar zu verbessern. Nur wenn das garantiert ist, werden wir mit der ÖVP eine Koalition eingehen. Um dieses Ergebnis zu erreichen, sind wir auch bereit, intensiv, lange und vor allem ergebnisoffen zu verhandeln. Ohne klare Verbesserungen für die Menschen, das verspreche ich hiermit allen Niederösterreicher*innen, sind wir jedenfalls zu keiner Koalition bereit. Wenn wir diese Verbesserungen erreichen, nehmen wir unsere Verantwortung aber selbstverständlich wahr.“ Hergovich kündigt an, die Öffentlichkeit laufend über Zwischenergebnisse der Verhandlungen zu informieren.

Weiters ist die Nominierung von Günther Sidl als Spitzenkandidat der SPÖ NÖ für die Europawahl 2024 beschlossen worden.

