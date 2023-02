Mietwagensommer 2023

Mehr Verfügbarkeiten, leicht sinkendes Preisniveau, Engpass bei Kleinwagen (FOTO)

München (ots) - Wilder Mietwagenmarkt: Nach Jahren der extremen Schwankungen bei Nachfrage und Angebot nähern sich diese 2023 voraussichtlich wieder an. Flottenanbieter hoffen auf ihre seit langem bestellten Fahrzeuge, Reisende brechen wieder vermehrt auf. Zurück sind auch die Fernreisemärkte, die viele on the road erkunden. Doch nicht überall treffen Kundinnen und Kunden auf das Wunschauto, gerade bei kleinen Autos bleibt es knapp. Der Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars gibt einen Ausblick auf den Mietwagensommer 2023 und erklärt Hintergründe.

Das Auf und Ab der Mietwagenbranche in den letzten Jahren

Während der Pandemie standen viele Mietwagen bei ihren Anbietern nur auf dem Hof. Da kaum jemand reiste, gab es zwar viele Fahrzeuge aber eine extrem geringe Nachfrage. Die Flottenanbieter traten von Neufahrzeug-Bestellungen zurück, vorhandene Autos gingen mit dem Buy-Back-System wieder an die Herstellerfirmen. Der Hof leerte sich. Mit Ende der Reiserestriktionen stieg die Nachfrage wieder - jedoch waren keine Mietwagen mehr verfügbar. Denn das Nachbestellen gestaltete sich überaus schwierig, da es schlichtweg zu wenig Neuwagen gab. Gründe dafür waren Teilemangel durch Lieferketten-Probleme und den Russland-Ukraine-Krieg. Besonders Kleinwagen traf dies überproportional, da sich die Hersteller auf margenstarke Fahrzeuge konzentrierten. Der Mangel an Mietwagen ließ die Mietkosten dann explodieren.

Mietwagen-Verfügbarkeiten: Ausblick

Nach diesem Wechselspiel entspannt sich die Lage 2023 wohl etwas, obwohl die Nachfrage nach Mietwagen weiter ansteigt. Der Markt bietet jedoch voraussichtlich insgesamt genug Fahrzeuge, um diese zu bedienen. Letztes Jahr bestellte Autos kommen langsam an, zudem behielten einige Flottenanbieter die Urlaubsautos aus dem Vorjahr. Die Flotten wachsen also wieder. Bestimmte Fahrzeuggruppen erhalten Flottenanbieter aber nur sehr reduziert und hochpreisig, sodass es hier zu Engpässen kommen wird. Dazu zählen insbesondere die bei Mietwagenkundinnen und -kunden sehr beliebten Kleinwagen. Wenn beispielsweise Bestellungen nicht rechtzeitig ankommen, ist regional weiterhin ein genereller Mietwagenmangel möglich. Somit lautet die deutliche Empfehlung von Sunny Cars auch für dieses Jahr, möglichst früh zu buchen.

Das Mietwagen-Preisniveau 2023

Da sich das Angebot wieder der Nachfrage annähert, reduziert sich das Preisniveau im Vergleich zu 2022 etwas. Jedoch liegt es höher als vor der Pandemie. Dabei ist die Preisentwicklung primär abhängig von der Verfügbarkeit, daher bleiben die Kosten für Kleinwagen hoch. Auch innerhalb einzelner Länder schwanken die Preise möglicherweise je nach Region. Das höhere Niveau erklärt sich durch die deutlich gestiegenen Kosten der Vermietfirmen. Fahrzeugbeschaffung und Instandhaltung verursachen sehr viel größere Summen.

Aktuelle Buchungssituation

Der erste Monat des Jahres bestätigt die Prognose der steigenden Nachfrage nach Mietwagen im Urlaub. Verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum liegt die Anzahl der Buchung im Januar um 77 Prozent höher. Auch der Februar zeigt Stand heute bereits eine Steigerung um 43 Prozent. Insbesondere das Wiederaufleben der Ferndestinationen spielt dabei eine große Rolle. Die USA legten 73, Kanada 118 und Südafrika 191 Prozent zu. Damit liegen die Werte in Südafrika bereits über dem Niveau von 2019, USA und Kanada noch darunter. Die durchschnittliche Mietdauer liegt bei 8,6 Tagen, die Vorausbuchung bei rund 67 Tagen vor der Reise.

Top Ten Mietwagenländer für den Sommer 2023

Seit kurzem zählen die ersten Fernreise-Destinationen auch wieder zu den Top Ten Zielgebieten von Sunny Cars laut Vorausbuchungen. Spitzenreiter bleibt aktuell die Zielregion Spanien mitsamt der spanischen Inselwelt. Die Plätze zwei und drei belegen Portugal und Griechenland, gefolgt von Kanada und den USA. Ebenfalls beliebt im Reisesommer: Südafrika, Italien, UK, Norwegen und Frankreich. Wer noch genauer hinsieht, der erkennt in Spanien drei extrem stark nachgefragte Anmietorte mit Mallorca, Teneriffa und Malaga.

