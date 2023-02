Die größte Liebesgeschichte der Medizin – und welche Auswirkungen sie bis heute hat

Wien (OTS) - Nicht viele Unternehmensgeschichten beginnen mit Liebe. Für das pharmazeutische Unternehmen Novo Nordisk trifft das allerdings zu: Die Liebe zweier Menschen war der Ausgangspunkt, sowie das Versprechen, an die Gesellschaft zurückzugeben. Nur zwei Tage nach dem Valentinstag feiert Novo Nordisk seinen 100. Geburtstag. Ziel des Unternehmens: Schwere, chronische Erkrankungen eines Tages heilen zu können.

Wien, 14.02.23 – Die Geschichte von Novo Nordisk beginnt mit der Liebesgeschichte von Marie und August Krogh. Die beiden Dänen waren Pioniere der Medizin – Marie war die vierte Frau in Dänemark, die das Medizinstudium abschließen konnte, August war Nobelpreisträger der Medizin. Kurz bevor das Ehepaar im Jahr 1922 eine Vortragsreise nach Amerika antreten sollte, erkrankte Marie an Diabetes – zu dieser Zeit war die Diagnose ein Todesurteil.

Das Ehepaar erfuhr jedoch von der Entdeckung des Insulins und August machte sich auf den Weg nach Kanada. Dort lernte er mehr über die lebensrettende Insulintherapie und erhielt die Erlaubnis, das Medikament in Europa weiterzuentwickeln und herzustellen. Bereits im darauffolgenden Jahr konnte die Insulinproduktion anlaufen und damit Marie und so vielen anderen Menschen mit Diabetes helfen.

100 Jahre Innovation für ein Leben in Gesundheit

In den Anfängen war Insulin ein Medikament mit starken Nebenwirkungen und aufwändiger Herstellung aus Schweinebauchspeicheldrüsen. Die Gründer des „Nordisk Insulinlaboratorium“ – heute Novo Nordisk – waren jedoch auf der unermüdlichen Suche nach immer besseren Lösungen für die Gesundheit. Ein Gedanke, der das Unternehmen bis heute zutiefst prägt. „ Novo Nordisk hat vor 100 Jahren Insulin nach Europa gebracht. Seither versorgen wir unsere Patientinnen und Patienten mit innovativen Produkten “, so Bernhard Ecker, General Manager bei Novo Nordisk Österreich, und ergänzt, „Das ist auch unser Anspruch für die nächsten 100 Jahre.“

Das Erbe der Gründer: Nachhaltigkeit in der DNA

Als August Krogh 1922 die Erlaubnis erhielt, Insulin in Europa herzustellen, passierte dies nur unter einer Bedingung: Die Gewinne, die mit dem Insulinverkauf erwirtschaftet werden, sollen an die Allgemeinheit zurückgegeben werden. Krogh gründete in Folge das Unternehmen und stellte dieses in den Besitz einer Stiftung. Diese Eigentümerstruktur war und ist in der pharmazeutischen Industrie einzigartig.

Der Geist der Gründer spiegelt sich bis heute in der Novo Nordisk Stiftung wider und verpflichtet Novo Nordisk zu langfristig ausgerichteten Entscheidungen und nachhaltigem Handeln. „ Novo Nordisk hat Nachhaltigkeit in seiner DNA. Das Unternehmen ist gesellschaftlich, ökologisch und wirtschaftlich auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet. “, erklärt Bernhard Ecker. Ein Leben in Gesundheit ist nur in einer gesunden Umwelt möglich, deshalb hat sich Novo Nordisk zum Ziel gesetzt, ab 2040 unternehmensweit emissionsfrei zu arbeiten.



Das Ziel: Heilung chronischer Erkrankungen

Liebe versetzt Berge, sagt man, und sie hilft, vermeintlich Unüberwindbares zu überwinden. Die Liebe zu seiner Frau hat August Krogh dazu gebracht, ein lebensrettendes Medikament herzustellen. Damit hat er nicht nur Marie Krogh geholfen, sondern den Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das bis heute innovative Therapien entwickelt und für Menschen auf der ganzen Welt anbietet. Aus dem ehemaligen Insulinhersteller wurde ein Unternehmen das seinen Fokus auf schwerwiegenden, chronischen Erkrankungen hat: Diabetes, Übergewicht und Adipositas, sowie seltene Erkrankungen wie Hämophilie und Wachstumsstörungen.

Novo Nordisk hat sich zutiefst der Forschung verschrieben, etwa um bestehende Therapien zu optimieren und weiterzuentwickeln. Dem Idealismus seiner Gründer ist Novo Nordisk auch nach 100 Jahren treu geblieben: „ Novo Nordisk will Menschen ein Leben in Gesundheit ermöglichen. Daher engagieren wir uns in der Prävention und forschen an der vollständigen Heilung schwerer chronischer Erkrankungen “, so Ecker.

