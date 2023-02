AVISO: Verteidigungsministerin Tanner übergibt modifiziertes Sturmgewehr an die Truppe

Ausstattung erfolgt für Miliz und Präsenzstand

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 16. Februar, übergibt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zusammen mit dem Milizbeauftragten des Bundesheeres, Generalmajor Erwin Hameseder, das modifizierte Sturmgewehr 77 A1 Mod an die Truppe. Das modifizierte Sturmgewehr ist eine Weiterentwicklung des in die Jahre gekommenen Sturmgewehrs StG77 und stellt eine merkbare Kampfwertsteigerung der Soldatinnen und Soldaten dar.

Journalistinnen und Journalisten sind zu dieser feierlichen Waffenübergabe herzlich eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 15. Februar 2023, 19:00 Uhr via E-Mail unter: presse-wien@bmlv.gv.at, ersucht.

Ablauf:

10:00 Uhr: Meldung an die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Ansprache des Geschäftsführers Steyr Arms

Ansprache des Rüstungsdirektors Generalmajor Harald Vodosek

Ansprache des Milizbeauftragten Generalmajor Erwin Hameseder

Ansprache der Frau Verteidigungsministerin

Danach: Übergabe der modifizierten Waffen an die Truppe

11:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Zeit & Ort:

Treffpunkt für Medienvertreter:

09:30 Uhr

Bereich der Wache, Maria Theresien-Kaserne, Am Fasangarten 2, 1130 Wien

