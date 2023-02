Jung und Krebs: Das kann doch nicht wahr sein

Laut Statistik Austria ist jede:r Vierzigste im Alter unter 45 Jahren von einer Krebsdiagnose betroffen, das sind pro Jahr ca. 3.000 Österreicher:innen.

Wien (OTS) - Die neue online-Schulung der Österreichischen Krebshilfe Wien „Jung und Krebs“ in Kooperation mit „selpers“ zeigt, womit junge Patient:innen zu kämpfen haben.

Junge Frauen und Männer mit einer Krebserkrankung fühlen sich oft besonders allein gelassen, denn die Themen der sogenannten AYA (adolescents and young patients) sind noch nicht so richtig angekommen in unserer Gesellschaft. Sie beschäftigen sich mit Fragen, die entscheidend für ihr weiteres Leben sind, die sie aber in weiten Teilen wesentlich von älteren Patient:innen unterscheiden: wie etwa Partnerwahl, Kinderwunsch und Familienplanung oder Ausbildung und Karriereaufbau.

„Internationale Studien zur medizinischen und psychosozialen Situation junger Krebspatient:innen belegen diese Unterschiede im Vergleich zu älteren Patient:innen. In Österreich ist die Datenlage dazu allerdings noch ausbaufähig. Entsprechend wenig Aufmerksamkeit hat das Thema bislang in der öffentlichen Diskussion gefunden“ erläutert Krebshilfe Wien-Präsident Univ.Prof. Dr. Michael Micksche die Ausgangslage.

Wir haben daher brandneu unsere online-Schulung „Jung und Krebs“ als Leitfaden durch die Zeit der Erkrankung für junge Frauen und Männer auf den Weg gebracht: www.selpers.com. Die online-Schulung soll einen umfassenden Eindruck vermitteln, wie es sich anfühlt, in jungen Jahren mit einer Krebsdiagnose konfrontiert zu sein. Sie soll zugleich bislang wenig beachtete Fragen und Problemfelder in Zusammenhang mit der Lebenssituation junger Krebspatient:innen aufzeigen, um drängende Fragen zu beantworten.

Insbesondere das Thema Kinderwunsch spielt dabei für viele junge Patient:innen eine große Rolle. „Sie stehen – noch geschockt von der Diagnose – vor Therapieentscheidungen und zugleich vor der schwer wiegenden Überlegung, unter hohem Zeitdruck fertilitätserhaltende Maßnahmen einzuleiten“ erklärt Krebshilfe Wien-Geschäftsführerin Gaby Schubert-Sonnbichler die herausfordernde Situation, wenn Patient:innen in oft kürzester Zeit Entscheidungen von lebenslanger Tragweite treffen müssen.

„Junge Krebspatient:innen wollen in einem ersten Schritt zumindest einmal wahrgenommen werden. Wir sind daher sehr froh, jungen Frauen und Männern mit einer Krebsdiagnose diesen online-Kurs anbieten und sie in ihrer ganz speziellen Lebenssituation abholen zu können“ erklärt „selpers“-Gründerin Iris Herscovici ihre Motivation, sich diesem sensiblen Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven behutsam anzunähern.

Rückfragen & Kontakt:

Gaby Schubert-Sonnbichler, GF Österreichische Krebshilfe Wien, Initiatorin des Projekts „Jung und Krebs“ der Österreichischen Krebshilfe, schubert-sonnbichler @ krebshilfe-wien.at, Mobil: +43 699 140 219 22