ORF-Programmänderungen in memoriam Friedrich Cerha

Wien (OTS) - Anlässlich des Todes des vielfach ausgezeichneten Komponisten, Dirigenten und Interpreten Friedrich Cerha ändert der ORF sein Programm.

Im heutigen Ö1-„Kulturjournal“ (17.09 Uhr) gibt es ein Live-Gespräch mit Cerha-Kenner Rainer Elstner (Ö1). Ebenfalls heute wiederholt Ö1 ab 23.03 Uhr die „Lange Nacht des Friedrich Cerha“ aus dem Jahr 2021. Am Donnerstag, den 16. Februar widmet sich „Zeit-Ton“ (23.03 Uhr) „Friedrich Cerha als Dirigent und Geiger“. Am Freitag, den 17. Februar stehen im „Ö1 Konzert“ ab 19.30 Uhr „Erinnerungen an Friedrich Cerha“ mit einer Live-Gesprächsrunde und Aufnahmen zentraler Werke von Cerha auf dem Programm. Ab 23.03 Uhr ist in „Zeit-Ton“ der Bariton Wolfgang Holzmair mit frühen und späten Liedern Cerhas zu hören. Am Sonntag, den 19. Februar wiederholt Ö1 ab 14.05 Uhr „Menschenbilder“ aus dem Jahr 2016: Die Sendung „Impulse -Der Komponist Friedrich Cerha“ wurde anlässlich dessen 90. Geburtstag gestaltet.

ORF 2 würdigt den Komponisten am Sonntag, dem 19. Februar mit dem Filmporträt „Friedrich Cerha - So möchte ich auch fliegen können“ (10.15 Uhr; Wiederholung am Mittwoch, 22. Februar, 11.35 Uhr). Die zu Cerhas 80. Geburtstag 2006 entstandene Hommage von Robert Neumüller begleitet den Künstler von der Komposition seines Violinkonzertes, über Probenvorbereitungen bis zur Uraufführung des neuen Werkes:

Rückblenden zeigen seinen künstlerischen Werdegang und die enge Verknüpfung zwischen Biografie und Werk. Weiters bringt der „kulturMontag“ am 20. Februar (22.30 Uhr) einen Nachruf.

Auch ORF III ändert sein Programm in memoriam Friedrich Cerha und zeigt bereits heute, am Dienstag, den 14. Februar eine „Kultur Heute“- Schwerpunktausgabe. Zu Gast bei Ani Gülgün-Mayr ist Kulturjournalist Heinz Sichrovsky. Am Sonntag, den 19. Februar steht mit „Hommage an Friedrich Cerha – das RSO ehrt Österreichs großen Komponisten!“ (9.50 Uhr) ein Konzert des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien aus dem Jahr 2020 auf dem Programm, gefolgt von einer Ausgabe der Gesprächsreihe „Kulturwerk“ (10.45 Uhr) aus 2012 mit Friedrich Cerha im Interview mit Barbara Rett.

