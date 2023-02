FPÖ – Schnedlitz: Es vergeht kein Tag ohne Gewalt durch Asylwerber

Wien (OTS) - „Die illegale Migration in unser Land geht ‚Dank‘ ÖVP munter weiter. Die versprochenen Facharbeitskräfte oder Pflegekräfte bleiben freilich aus, aber das wissen wir schon seit Jahrzehnten, dass die rechtswidrige Einwanderung des Asyltourismus nicht unbedingt eine Bereicherung bedeutet. Was sie auf jeden Fall auch mit sich bringt, ist Gewalt, Leid und Elend“, reagierte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf Medienberichte, wonach vier Asylwerber einen Busfahrer in Gmünd krankenhausreif prügelten.

„Wie aggressiv diese Halbwüchsigen im Alter von 14 bis 17 Jahren mutmaßlich vorgingen, ist schier unglaublich. Nachdem das Quartett den Busfahrer drangsalierte, dieser aus dem Bus auf die Straße stürzte, wurde auf ihn laut Berichten auch noch eingetreten. Der Fahrer erlitt dabei massive Verletzungen. Dank einem schnellen und gezielten Einsatz der Polizei konnten die Täter zwar festgenommen werden, wurden aber daraufhin wieder auf freien Fuß gesetzt. In jeder Bananenrepublik dieser Erde wäre das unmöglich“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

Es vergehe mittlerweile fast kein Tag ohne ein Gewaltverbrechen durch Asylwerber. „Die Verantwortung dafür ist eindeutig bei der ÖVP zu suchen und zu finden. Nehammer und Karner sind die Totengräber unserer Sicherheit. Es stellt sich nur die Frage, ob dies aus eigenem Willen passiert, oder ob sie sich dabei vom ‚grünen Sesselkleber‘ steuern lassen. Was muss noch alles passieren? Wann kommt diese Regierung endlich in die Gänge, um unsere Bevölkerung davor zu schützen, von diesen Menschen gequält und erschlagen zu werden?“, so Schnedlitz.

