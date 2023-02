Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Wien (OTS) - RETTET DAS KIND unterstützt die Hilfe von NACHBAR IN NOT für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien mit einem Betrag von € 50.000.

RETTET DAS KIND-Österreich ist ein eingetragener Verein, der 1956 unter dem Namen »Österreichische Gesellschaft RETTET DAS KIND« gegründet wurde. Als private, überparteiliche und konfessionell ungebundene Kinderhilfsorganisation verfolgt RETTET DAS KIND-Österreich ausschließlich gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne von §34 BAO und ist somit nicht auf Gewinn orientiert.

Spendenkonto

IBAN: AT15 6000 0000 0170 0000, BIC: OPSKATWW

RETTET DAS KIND-Österreich

1150 Wien, Pouthongasse 3

+43-1-9826216

ZVR-Zahl 745923980

