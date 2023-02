Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Akkordeonklängen in Baden bis zum „Radetzkymarsch“ in Wiener Neustadt

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach, François Couperin, Domenico Scarlatti, Jean-Philippe Rameau, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Franz Liszt, Astor Piazzolla und Richard Galliano sowie der Uraufführung der Komposition „Rosarium“ von Gabriele Proy ist der Akkordeonist Nikola Djoric morgen, Mittwoch, 15. Februar, ab 19 Uhr zu Gast im Haus der Kunst in Baden. Am Sonntag, 19. Februar, folgt hier ab 15.30 Uhr ein mit Werken von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Richard Wagner u. a. gestaltetes Gedenkkonzert an Kapellmeister Franz Wagner mit Cornelia Hübsch (Sopran), Margit Fussi (Klavier), Emma Schaffer (Klavier), Isabelle Reinisch (Violine) und Martin Först (Cello). Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten präsentiert der dreimalige Amadeus-Award-Gewinner Lemo morgen, Mittwoch, 15. Februar, ab 20.30 Uhr im Zuge seiner „Ton-in-Ton“-Tour sein neues Album „Irgendwas mit Dreißig“. Am Samstag, 18. Februar, sorgt zudem das „Bilderbuchkino“ ab 15 Uhr mit „Ritter Rufus“, „Adrian hat gar kein Pferd“ und „Vom Hut, der nicht zaubern wollte“ beim jüngsten Kinopublikum für ein Kinderbuch-Kino-Konzert-Erlebnis. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Mit Liedern wie „My Heart Stood Still”, „My Funny Valentine” und „Bewitched, Bothered and Bewildered” erwecken die Sängerin Clara Montocchio und ihre Band am Donnerstag, 16. Februar, im Theater am Steg in Baden die Songs von Richard Rodgers und Lorenz Hart zu neuem Leben. Das Jazz-Café-Project „Clara Montocchio Sings Rodgers & Hart" beginnt um 19.30 Uhr; Eintritt: freie Spende. Am Samstag, 18. Februar, kommt Komfort Sone, eine Pop-Band aus Traiskirchen, ins Theater am Steg und spielt ab 19.30 Uhr selbst geschriebene Songs sowie Coverversionen. Am Dienstag, 21. Februar, stehen zudem ab 19 Uhr in der Musiklounge „Schwingungen" mit Markus Geiselhart 106 Jahre Jazz mit Schwerpunkt Big Band im Mittelpunkt. Nähere Informationen bzw. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Samstag, 18. Februar, präsentiert das Ensemble Federspiel ab 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf sein neues Programm „Albedo“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Am Samstag, 18. Februar, treten auch ab 19 Uhr im Dorfzentrum Klein Meiseldorf Katonacoustic - Erwin, Hans und Christian Katona aus Eggenburg - featuring Armin & Aaron mit Blues, Rock und Folk auf. Nähere Informationen und Karten beim Gemeindeamt Meiseldorf unter 02983/2319, e-mail mars.meiseldorf @ gmx.at und www.mars.meiseldorf.at.

Ebenfalls am Samstag, 18. Februar, feiert ab 19.30 Uhr im Festspielhaus St. Pölten Jóhann Jóhannssons posthum erschienene dystopische Regie- und Soundarbeit für Olaf Stapledons Science-Fiction-Klassiker „Last and First Men“ aus dem Jahr 1930 mit Tilda Swinton als Erzählstimme seine Österreich-Premiere. Es spielt das Tonkünstler-Orchester unter der Leitung von Viktor Orri Árnason. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten wiederum präsentieren sich Marina & the Kats am Samstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr mit ihrem Indie-Swing „Still Different“. Am Sonntag, 19. Februar, ab 14.30 Uhr und am Montag, 20. Februar, ab 10 Uhr spielen sich Louie’s Cage Percussion mit „Boomtastic!“ für ein Publikum ab sechs Jahren durch Klassik, Jazz, Rock und Pop. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Sonntag, 19. Februar, entführt Gernot Kranner im Rahmen des Kinderkulturprogramms auf Schloss Hof in einem Kinderkonzert in die Welt von „Pippi Langstrumpf“; Beginn ist um 11 und 14.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Am Montag, 20. Februar, spielt das Hedenborg Trio - Wilfried, Bernhard und Julian Hedenborg – gemeinsam mit Christoph Ehrenfellner ab 19 Uhr im „Salon Ehrenfellner“ im Augustinussaal von Stift Klosterneuburg Trios von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms sowie das Klavierquartett Es-Dur op. 81 von Antonín Dvořák. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11021720, e-mail kontakt @ salonehrenfellner.at und www.salonehrenfellner.at.

Am Dienstag, 21. Februar, dem Faschingsdienstag, spielt ab 16 Uhr im Alten Depot in Mistelbach Kornfeld - Reinhard Reiskopf und Ali Seiberl – auf. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Schließlich kombiniert das „Bösendorfer Festival 2023“ in den Kasematten von Wiener Neustadt am Dienstag, 21. Februar, ab 18.30 Uhr Joseph Roths Roman „Radetzkymarsch“, gelesen von Cornelius Obonya, mit Werken von Johannes Brahms, Leoš Janácek, Dimitri Schostakowitsch und Pantscho Wladigerow in der Interpretation von Simeon Goshev. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.webshop-wn.at bzw. www.boesendorfer-wn.at.

