Zukunft der Wiener Vorlesungen: Partizipative Formate und Programm-Beirat aus der Wissenschaft

Wien (OTS) - Die Veranstaltungsreihe Wiener Vorlesungen ist seit 35 Jahren das Dialogforum für eine offene Gesellschaft, Impulsgeberin in der digitalen Transformation und bildungspolitische Schrittmacherin. An der Schnittstelle von wissenschaftlicher Exzellenz, breitenwirksamer Formate und engagierter Öffentlichkeit sind die Wiener Vorlesungen Role Model der Wissensvermittlung in einer Welt im Umbruch. Im letzten Jahr wurde die Wienbibliothek im Rathaus mit der Planung und Organisation betraut, inhaltlich steht der erfolgreichen Reihe nun auch ein prominent besetzter wissenschaftlicher Beirat zur Seite. Die nächsten Vortragenden der Wiener Vorlesungen sind Aleida Assmann, Wolfgang Maderthaner und Jacques Le Rider.

»Wir leben in einer Zeit, die von großer Skepsis gegenüber Wissenschaft gekennzeichnet ist und in der sogenannte 'alternative Wahrheiten' Eingang in den allgemeinen Diskurs gefunden haben. Umso wichtiger ist es, mit Formaten wie den Wiener Vorlesungen einer breiten Öffentlichkeit einen demokratischen Ort der kompetenten Auseinandersetzung zu zentralen Themen unserer Zeit zu bieten. Sie schärfen den Blick auf die Differenziertheit und Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit«, zeigt sich Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler überzeugt.



Im Rahmen der von der Stadt Wien ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe zu unterschiedlichen Themen unserer Zeit stellen wegweisende Denker:innen und Wissenschaftler:innen ihre Analysen und ihre Einschätzung zur Entstehung und Bewältigung von Problemen und Krisen der Gegenwart zur Diskussion. So konnte das Wissenschaftsformat seit 1987 in rund 1.500 Veranstaltungen mit über 5.000 nationalen und internationalen Referent:innen ein hochkarätiges Programm für rund 600.000 Besucher:innen anbieten.

Im Juli 2022 wurde die Planung und Organisation der Wiener Vorlesungen der Wienbibliothek im Rathaus übertragen. Für die Programmierung zeichnet seit heuer ein wissenschaftlicher Beirat mitverantwortlich, der in Zukunft bei Ausrichtung, Inhalten und Formaten beratend zur Seite steht. Weiters werden die Wiener Vorlesungen partizipativer gestaltet und bei allen Themen die Bezüge zur Gegenwart vertiefend miteinbezogen. Auch die Mitglieder des neuen, interdisziplinär aufgestellten Beirats bieten Expertise für ein breites Spektrum der unterschiedlichen gesellschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Themen unserer Zeit:

Assoz. Prof. Mag. Dr. Franz Essl

BA Misha Glenny

Mag. Daniel Löcker

Ao. Univ. Prof.in i.R. Dr.in Elisabeth Nemeth

Em. Univ. Prof. Dr.in jur., PhD, Dr.in h.c. Helga Nowotny

Dr. h.c. MSc Wolfgang Renner

Cosima Sablatnig

Vanessa Spanbauer, MA

Privatdoz.in Mag.a Dr.in Daniela Strigl

Em. Univ. Prof.in Dr.in DDr.in h.c. Ruth Wodak

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Woltran

»Die Wiener Vorlesungen sind aus der Wiener sowie einer breiteren (auch digitalen) Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Sie bieten Begegnungen mit großartigen Wissenschaftler:innen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich auf verständliche Weise mit den wichtigsten Themen unserer krisengebeutelten Zeit auseinandersetzen und den vielen Versuchen, Desinformation zu verbreiten, kritisch entgegenwirken«, betont die Sprachsoziologin und Diskursforscherin Ruth Wodak. »Die Themen decken eine breite Palette ab und erlauben beispielsweise, historisches Wissen mit gegenwärtigen Ereignissen zu verschränken oder neue bahnbrechende Erfindungen uns allen näherzubringen. Ich freue mich daher sehr über die Einladung, an dem Beirat und damit mit Ratschlägen für die Programmgestaltung mitwirken zu können.«



»Die Wiener Vorlesungen sind eine Institution. Sie leben vor, wie Forschung und Gesellschaft höchst erfolgreich in einen lebendigen Austausch zu zentralen Fragen unserer Zeit treten können. Ich freue mich daher sehr, die Wiener Vorlesungen bei der Suche nach den wichtigsten Themen und den spannendsten Vortragenden unterstützen zu dürfen«, so der Ökologe Franz Essl, der 2022 zum österreichischen Wissenschaftler des Jahres gewählt wurde.

Programm im 1. Quartal 2023

Vortrag und Gespräch

DI, 28. Februar, 19.00 Uhr

Aleida Assmann: »Kann man die Vergangenheit reparieren?«

Begrüßung: Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Moderation: Birgit Dalheimer (ORF Ö1)

Nähere Informationen hier

Vortrag und Gespräch

DO, 9. März, 19.00 Uhr

Wolfgang Maderthaner: »Die Zerstörung der Demokratie. Legitimationsmuster des Austrofaschismus«

Anschließendes Gespräch mit Lucile Dreidemy (Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien)

Moderation: Günter Kaindlstorfer (Journalist, Kulturkritiker und Autor)

Nähere Informationen hier

Vortrag und Gespräch

DI, 28. März, 19.00 Uhr

Jacques Le Rider: »Warum Krieg? Zur Aktualität von Einsteins und Freuds Briefwechsel«

Moderation: Daniela Finzi (Wissenschaftliche Leiterin Sigmund Freud Museum)

Nähere Informationen hier

Alle Veranstaltungen finden im Festsaal des Wiener Rathauses statt (Anmeldung erforderlich) und werden via Livestream übertragen.

Mehr Informationen unter vorlesungen.wien.gv.at



