Kyrylo Shevchenko – Ex Nationalbankchef der Ukraine zur aktuellen Situation des Finanzsystems in der Ukraine

Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Finanzsystems eine der wichtigsten Herausforderungen

Wien (OTS) - Die Stabilität des Finanzsystems ist eine Garantie für eine funktionsfähige Wirtschaft und ein zuverlässiges Rückgrat der Ukraine im Krieg. Am 24. Februar 2023 jährt sich der Beginn des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine. Dieser hat auch massive Auswirkungen auf den ukrainischen Finanzmarkt. Die Aufrechterhaltung eines funktionsfähigen Finanzsystems ist eine der wichtigsten Herausforderungen, von welchen der Umfang der laufenden Hilfe, der Erfolg des Wiederaufbaus nach dem Krieg und die EU-Beitrittsperspektive abhängen. Um diese Ziele zu erreichen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Auflagen des IWF erfüllt werden und der heimische Anleihenmarkt ausgebaut wird. Die Entwicklung des inländischen Schuldenmarktes wird der Ukraine helfen, die wirtschaftliche Stabilität aufrechtzuerhalten, so der Ex-Chef der Nationalbank Kyrylo Shevchenko.

Die finanzielle Unterstützung internationaler Partner half der Ukraine, den Krieg zu überleben, und wurde im Jahr 2022 zu einer bedeutenden Finanzierungsquelle. In diesem Jahr muss die Ukraine direkte Einzahlungen der Nationalbank in den Staatshaushalt stoppen – dies ist eine Kernforderung des IWF und gleichzeitig auch eine Bestätigung der Unabhängigkeit der NBU (Nationalbank der Ukraine). Die Entwicklung des inländischen Schuldenmarktes sollte ein wirksames Instrument zur Lösung dieser Probleme sein.

Darüber schreibt der Ex-Chef der Nationalbank der Ukraine Kyrylo Shevchenko in seinen Kolumnen für die Chicago Tribune.

Wie der Bankier feststellt, hat sich die NBU zu Beginn des Krieges auf eine für die NBU selbst schwierige Entscheidung geeinigt – Anleihen der inländischen Staatsanleihen der Ukraine direkt von der Regierung zu kaufen, wobei ein Limit von 400 Mrd. UAH festgelegt wurde. Dies wurde zur Grundlage für den weiteren Kampf mit dem Angreifer. Aber wie jede „Medizin“ hat ein solcher Schritt auch negative Nebenwirkungen.

"Diese wurden ersichtlich, als die monatlichen Nationalbankemissionen ihren Höhepunkt erreichten. Die Folge war eine deutliche Zunahme des Drucks auf den Devisenmarkt und die Währungsreserven. Westliche Partner der Ukraine, die uns mit Zuschüssen und Darlehen unterstützten, wurden zu Schlüssellieferanten von Dollar und Euro für diese Reserven. Und diese Emission drücken auf die Reserven, das sollte man anerkennen," schreibt Kyrylo Shevchenko.

Nach Angaben des ehemaligen Leiters der Regulierungsbehörde war die NBU als Reaktion auf die Emission gezwungen, ihre Zinssätze erheblich zu erhöhen, den Wechselkurs anzupassen und die Währungsbeschränkungen zu verschärfen, wodurch die Stabilität des Systems aufrechterhalten werden konnte.

"Die Summe dieser Maßnahmen, zusammen mit der Reduzierung der Emissionsmengen und der Erhöhung der Einnahmen aus der Auslandshilfe, ermöglichte es, die Situation auf dem Devisenmarkt zu verbessern und den Grundstein für die Wiederherstellung der internationalen Reserven zu legen. Dadurch überstieg ihr Volumen am Jahresende sogar das Niveau zum Beginn der Invasion. Es wirkte sich auch positiv auf die Inflation aus, deren Beschleunigung sich zum Jahresende verlangsamte," stellt Kyrylo Shevchenko fest.

Wie der Banker jedoch auch feststellt, hat das Finanzministerium unter den Bedingungen des Zugangs zu den Ressourcen der Zentralbank das Interesse an der Entwicklung des inländischen Schuldenmarktes verloren und sich tatsächlich geweigert, Anleihen inländischer Staatsanleihen zu Marktbedingungen zu platzieren. Wenn überhaupt, wurden inländisch Staatsanleihen zu Konditionen unter Marktniveau emittiert.

"Die Wette wurde auf den Patriotismus der Investoren unter den Bedingungen niedriger Renditen und natürlich auf Anleiheemissionen abgeschlossen. Dadurch ging die Initiative der Investoren und die wertvollste Ressource – Zeit – verloren. Das aktuelle Rentabilitätsniveau kann und sollte Ende Oktober erreicht werden," schreibt Shevchenko.

"Emissionen sollten die die letzte Option zur Finanzierung des Haushaltsdefizits sein," so Shevchenko weiter. Diese Aussage deckt sich mit der Position des IWF.

"Im neuen Überwachungsprogramm nimmt die Erholung des inländischen Schuldenmarktes einen der zentralen Plätze ein. Der Zielindikator ist das Ausbleiben von Emissionsfinanzierungen in diesem Jahr. Am Ende erwarte ich, dass die Unterstützung der Ukraine angemessen sein wird und das Finanzministerium in der Lage sein wird, kopfüber in den heimischen Markt einzusteigen. Und deshalb werden wir auf Emissionen verzichten," sagte Shevchenko.

