Der Wiener Opernball 2023: Die Highlights aus dem Haus am Ring am 17. Februar im ORF

Die Nachberichterstattung zur Rückkehr des „Balls der Bälle“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 16. Februar 2023, heißt es im Haus am Ring nach zweijähriger Pause wieder „Alles Walzer“, wenn der Wiener Opernball 2023 live ab 20.15 Uhr in ORF 2 und ab 21.10 Uhr in 3sat zu sehen ist (alle Infos zur umfangreichen trimedialen ORF-Berichterstattung sind unter presse.ORF.at abrufbar). Und auch am 17. Februar, dem Tag nach dem Event, widmet der ORF dem Ball des Jahres zahlreiche Berichte und Sendungen mit allen Highlights der vergangenen Ballnacht. Von „Studio 2“ über die „Seitenblicke“ bis zu „Alles Opernball“ – von Nachberichten der ORF-Landesstudios, in ORF III und Ö3 bis zur ORF-TVthek. Außerdem wiederholt ORF 2 ab 9.55 Uhr den Opernball-Abend.

„Studio 2“ und die „Seitenblicke“ im Zeichen des Opernballs

Am 17. Februar, dem Tag nach dem Wiener Opernball, analysieren Marion Nachtwey, Teresa Vogl, Wolfgang Reichl und Karl Hohenlohe in „Studio 2“ um 17.30 Uhr in ORF 2 den „Ball der Bälle“. Und: Mariella Ahrens und Clemens Trischler erzählen, wie sie den Ball erlebt haben. Um 20.05 Uhr ist die gesamte Ausgabe des ORF-Gesellschaftsmagazins „Seitenblicke“ den Höhepunkten der Ballnacht gewidmet.

„Alles Opernball“ und „Book Club – Das beste kommt noch“ in ORF 1

Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet am Tag nach dem Wiener Opernball 2023 in einer Sondersendung um 20.15 Uhr von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt wieder durch die Sendung und das Opernhaus. Ihr steht in diesem Jahr Johann-Philipp Spiegelfeld als „Logenreporter“ zur Seite. Die beiden zeigen, wie die Ballgäste gefeiert haben, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Logen, Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat. Ein Muss für alle Opernball-Fans. Richard Lugners Opernballgast, Oscar-Preisträgerin Jane Fonda, lädt neben Diane Keaton, Candice Bergen und Mary Steenburgen am 18. Februar um 21.45 Uhr in ORF 1 zum „Book Club – Das beste kommt noch“:

In der Komödie starten die vier Hollywood-Legenden in einen zweiten Frühling – an ihrer Seite spielen auch Andy Garcia, Don Johnson und Richard Dreyfuss.

Höhepunkte und Rückblicke auf der ORF-TVthek, im Hitradio Ö3, in „Wien heute“ und ORF III

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) ist die gesamte TV-Übertragung als Live-Stream und nachträglich sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Ö3-Reporter/innen berichten am Tag nach dem Opernball im Ö3-Wecker über das gesellschaftliche Ereignis. Die Highlights des Abends und die besten Fotos werden auf der Ö3-Homepage (oe3.ORF.at) bereitgestellt.

Die „Wien heute“-Redaktion lässt am 17. Februar ebenfalls die Highlights der Ballnacht Revue passieren und „Kultur Heute“ meldet sich in ORF III – wie auch schon im Vorfeld des Opernballs – am 17. Februar um 19.45 Uhr noch einmal mit einem Resümee aus der Wiener Staatsoper.

Der Wiener Opernball auf Flimmit

Zur Einstimmung auf eine rauschende Ballnacht zeigt Flimmit (flimmit.at) ab heute in seiner Opernball-Kollektion Sendungen wie „Alles Walzer – Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt“, „Das Opernball-Quiz“ oder „Backstage Wiener Staatsoper“, ein Dokumentarfilm, der hinter die Kulissen der Wiener Staatsoper blickt.

