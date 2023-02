Langjähriger OMV Senior Vice President Dr. Robert Eichler eröffnet auf Compliance spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei in Wien

Schwerpunkte sind Compliance, Interne Kontroll-Systeme und Wirtschaftsstrafrecht. Die Kanzlei vereint globale Unternehmenserfahrung mit Expertise bei Behörden.

Wien (OTS) - Dr. Robert Eichler, 49, hat über viele Jahre Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder zu allen Compliance-Themen und zu Fragen der Corporate Governance beraten. Er war ab 2011 als Chief Compliance Officer für den Aufbau des OMV Compliance Management Systems und ab 2016 zusätzlich für die Leitung der Internen Revision verantwortlich. In seine Verantwortung fiel die Bearbeitung von mehr als 500 Compliance Fällen und mehr als 100 globalen Revisionsprüfungen. Viele davon waren IKS-Prüfungen und komplexe investigative Untersuchungen.

„Es ist entscheidend, die wenigen echten Risiken zu erkennen und vorausschauend zu planen und zu handeln,“ sagt Eichler. „Sind Compliance- und Kontrollsysteme nicht an den wesentlichen Risiken ausgerichtet, fehlt die Akzeptanz im Unternehmen. Das erfordert viel Erfahrung mit globalen Geschäftsprozessen, Unternehmenspolitik und Behörden,“ so Eichler.

Im Bereich der Compliance-Untersuchungen und bei der Abwehr von strafrechtlichen Haftungen für Personen und Unternehmen wird Eichler von Erwin Spitzer, einem ehemaligen Mitarbeiter des Bundesamts zur Korruptionsbekämpfung (BAK), unterstützt.

Spitzer hat jahrzehntelange kriminalpolizeiliche Erfahrung. Er war ab 2003 Mitarbeiter des damaligen Büros für Interne Angelegenheiten und von 2010 bis 2019 als Chefinspektor und Leiter einer Ermittlungsgruppe beim Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung mit der Bearbeitung und Aufklärung von komplexen Korruptionsdelikten betraut. In der Kanzlei ist Erwin Spitzer als kriminalpolizeilicher Berater für Robert Eichler tätig.

Eichler war vor seiner Zeit in der OMV Partner bei Wolf Theiss Rechtsanwälte und für die internationale Sozietät Covington & Burling in New York tätig. Er war Lehrbeauftragter an der Internationalen Anti-Corruption-Academy (IACA) in Laxenburg (Niederösterreich) wie auch für Konzernrecht an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien.

Dazu Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, Mitglied des Aufsichtsrates der RHI Magnesita und ehemaliger CEO der OMV:

„Strikte Compliance und saubere Governance sind heute Voraussetzung für den Unternehmenserfolg. Robert Eichler hat die Compliance in der OMV maßgeblich mit aufgebaut und entscheidend dazu beigetragen, die Governance weiterzuentwickeln. Er hat so geholfen, den Konzern in Österreich und international professionell durch ein Umfeld zu führen, das von zunehmenden Risiken geprägt ist.“

Dr. Wolfgang Berndt, ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrates der OMV und ehemaliger Executive Vice President des US-Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble Company:

„Ich gratuliere Robert Eichler zur Eröffnung seiner Kanzlei! Robert Eichler beherrscht sein komplexes und anspruchsvolles Aufgabengebiet in jeder Hinsicht perfekt. Ich habe mit ihm in schwierigen Themenstellungen mit großer Freude und sehr produktiv zusammengearbeitet.”

David Davies, Mitglied des Aufsichtsrates der Wienerberger AG, ehemaliger CFO der OMV:

„Robert Eichler hat hervorragende Arbeit beim Aufbau des OMV Compliance Management Systems gleistet, die OMV wurde als erstes österreichisches Unternehmen gemäß IDW 980 zertifiziert.“

Rückfragen & Kontakt:

Robert Eichler:

+43 (0) 1 36 18 464

eichler @ eichler-law.com

www.eichler-law.com



Medienanfragen:

Matthias Wabl, Theseus Advisers

+43 (0) 664 196 18 47

wabl @ theseusadvisers.com