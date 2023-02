Der Fasching 2023 im ORF-Fernsehen

Ab 17. Februar in ORF 1, ORF 2 und ORF III

Wien (OTS) - Den Höhepunkt des diesjährigen Faschingsprogramms im ORF-Fernsehen bildet am Faschingsdienstag, dem 21. Februar 2023, der „Villacher Fasching“. Im Vorfeld lädt u. a. der „Kaiser“ zur Faschingsaudienz, wird es „Narrisch guat“ und unterhält ORF III mit seinem „Themenmontag“. Auch „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“ widmen sich der Faschingszeit.

Faschingsaudienz bei „Wir sind Kaiser“ und „OKIDOKI“-Faschingsfest in ORF 1

Hohe Prominenz marschiert am Freitag, dem 17. Februar, um 21.05 Uhr in ORF 1 bei Robert Heinrich I. auf: Die Hymne wird von Virginia Ernst gesungen, die mit Seiner Majestät ihre Familienverhältnisse bespricht und danach Obersthofmeister Seyffenstein zu einem sportlichen Duell herausfordert. Stargeiger David Garrett hat seine teure Geige dabei, zeigt mit Hilfe von Vivaldi, was sie kann, und legt dann gemeinsam mit dem Kaiser eine „Jazzsession“ hin. Für den krönenden Abschluss in kaiserlichem Ambiente sorgen die Ö3-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa: Sie besprechen dem Anlass entsprechend wenig ernsthaft, warum sie von Robert Heinrich I. in Schlafmaske empfangen werden, warum Gabi Hiller in einem Schloss aufgewachsen ist und wie gut Philipp Hansas Mutter mit einer Zeckenzange umgehen kann. Die musikalische Begleitung kommt von der Hofmusikkappelle „Alle Achtung“.

Kater Kurt und Christoph Hirschler zeigen bei „Hallo OKIDOKI“ am Samstag, dem 18., und Sonntag, dem 19. Februar, jeweils ab 8.00 Uhr in ORF 1 u. a. Bastelideen für Faschingskostüme in letzter Minute und zeigen, wie man etwa ein Taucher- oder ein Pommes-frites-Kostüm ganz einfach basteln kann. Außerdem feiern sie die große „Hallo OKIDOKI“-Faschingsparty mit Luftschlangen und einem Konfetti-Regen. Bei „Kasperl & Co“ gibt es am 19. Februar um 7.30 Uhr bei „Ein Krapfen namens Omama“ ein Faschingsfest in der Kasperlvilla mit ungeahnten Turbulenzen. Und bei „Kasperl & Leopold“ am 21. Februar um 7.00 Uhr sorgen „Die Zauberkrapfen“ für Aufregung.

Die Highlights bis zum Faschingsdienstag in ORF 2

Am Vorabend des Faschingssamstags, am Freitag, dem 17. Februar, kommt eine Abordnung der „Villacher Faschings“-Gilde um 21.20 Uhr zu „Vera“ in ORF 2 – darunter Kanzler Charly Glanznig und Michael Somma, ein 20-jähriger Kärntner, der dem 55-jährigen ORF-Vorturner Philipp Jelinek zeigt, wie es wirklich geht. Oder ist es umgekehrt?

Am Faschingssamstag, dem 18. Februar, finden sich Österreichs Faschingsgilden um 20.15 Uhr in ORF 2 bei einer neuen Ausgabe von „Narrisch guat“, die im ORF-Theater in Klagenfurt aufgezeichnet wurde, ein. Mit dabei sind unter anderem Luis aus Südtirol, Heckmeck und der Feistritzer Faschingsrat. Um 22.50 Uhr dreht sich bei „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ alles um „Maskeraden“, wenn Österreichs längstdienender Showmaster einige der lustigsten Fernsehausschnitte der vergangenen Jahrzehnte aus dem ORF-Archiv vorstellt – von einer echten Wildsau in Wolfram Pirchers Fernsehstudio über Christian Clerici beim wiederholten Honigweinverkosten bis hin zu Otto Schenk und Helmuth Lohner als aufmüpfige Babys im Kinderwagen sowie Karl Farkas und Ernst Waldbrunn in ihrer legendären Doppelconférence als Frau Berger und Frau Schöberl. Die Faschingswoche ist bei „Silvia kocht“ Promi-Woche und so stehen am 20. Februar um 14.05 Uhr thematisch passende Rezepte von Silvia Schneider sowie Gastköchin, Ski-Weltmeisterin und -Weltcupsiegerin Nici Schmidhofer auf dem Speiseplan – Nicis Faschingsbrote und Silvias Faschingscocktail.

Beim „Faschingsumzug aus Graz“ am Faschingsdienstag, dem 21. Februar, um 13.15 Uhr in ORF 2, sorgt eine Vielzahl kreativer Narren in der steirischen Landeshauptstadt nach zweijähriger Pause wieder mit Themen-Wagen und Kostümen für ein buntes Treiben vor dem Rathaus. Flotte Tanzeinlagen und lustige Sprechnummern der kleinen Närrinnen und Narren sorgen bei „Mini Lei Lei“ um 17.00 Uhr (in ORF 1) für beste Stimmung. Um 20.15 Uhr (in ORF 2) gibt es beim „Villacher Fasching“ mit einer Mischung aus Sketches, Akrobatik und musikalischen Nummern Altbewährtes, aber auch viel Neues auf der Lei-Lei-Bühne zu sehen. Mit dabei sind Klassiker wie unter anderem Heike, die Praktikantin, Noste sowie „Tinderella“ Natalie Tarmastin auf der Suche nach neuem Liebesglück, aber auch zahlreiche neue Akteurinnen und Akteure.

„ORF III Themenmontag“ und Kabarett zum Fasching

Am Rosenmontag, dem 20. Februar, startet um 20.15 Uhr ein humorvoller „ORF III Themenmontag“ mit „Niavaranis Faschingsexpress“: Gemeinsam mit Monika Gruber, Otto Schenk und Andreas Steppan überzeugt der Publikumsliebling mit unterhaltsamen Pointen und lustigen Sagern. Zu sehen sind unter anderem auch Ausschnitte aus den Theaterkomödien „Romeo und Julia“ und „Richard III.“ Danach heißt es um 21.05 Uhr „Michael Niavarani – So fing alles an“, gefolgt von der Sendung „Viktor Gernot – Streifzüge durch meine besten Jahre“ um 22.20 Uhr. Der Faschingsdienstag in ORF III sorgt mit drei Programmen für beste Unterhaltung: „Monika Gruber – Zu wahr um schön zu sein“ glänzt um 20.15 Uhr mit gnadenlosen Geschichten aus dem Alltag, „Klaus Eckel – Weltwundern“ stellt sich um 21.50 Uhr irrwitzigen Fragen und „Andreas Vitásek – Austrophobia“ widmet sich um 23.00 Uhr den besonderen Eigenheiten der Österreicher/innen.

