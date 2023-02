FPÖ – Hafenecker: ORF muss sofort für Kassasturz und volle Transparenz sorgen!

Pensionsrückstellungen in dreistelliger Millionenhöhe und „Luxuspension“ für Ex-Generaldirektor Wrabetz zeigen alternativlosen Totalreformbedarf am Küniglberg auf

Wien (OTS) - „ORF-Generaldirektor Weißmann muss sofort für einen Kassasturz sorgen und alle Ausgaben, von Pensionen und Gehältern über Nebentätigkeiten bis hin zu Sonderverträgen, offenlegen. Das betrifft ganz besonders auch den Untersuchungsbericht rund um den ÖVP-ORF-NÖ-Skandal“, bekräftige heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA die freiheitliche Forderung nach voller Transparenz am Küniglberg. Einem aktuellen Bericht der „Kronen Zeitung“ zufolge musste der ORF rund 118 Millionen Euro an Rückstellungen für Pensionen bilden, weitere 154 Millionen Euro an Verbindlichkeiten würden sich aus Abfertigungen und nicht konsumierten Urlauben ergeben.

„Einerseits lamentiert man am Küniglberg über ein Finanzloch von 325 Millionen Euro bis 2026 und will daher mit einer Haushaltsabgabe auch Nicht-ORF-Konsumenten unter den Gebührenzwang bringen, andererseits aber kommen immer unfassbarere Ungeheuerlichkeiten wie die ,Luxuspension´ von Ex-Generaldirektor Wrabetz in der Höhe von 8.000 Euro pro Monat oder wie jetzt horrende Rückstellungen im dreistelligen Millionenbereich ans Tageslicht. Während sich die Bürger aufgrund der Rekordteuerung das tägliche Leben nicht mehr leisten können, feiern die Privilegienritter am Küniglberg offenbar fröhlich Urständ – damit muss Schluss ein!“, so Hafenecker.

Es sei mittlerweile mehr als offensichtlich, dass der ORF kein Einnahmenproblem, sondern ein massives Ausgabenproblem habe. Dieses mache eine Totalreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks alternativlos: „In seinem gegenwärtigen Zustand ist der ORF, der allein aus den Zwangsgebühren heuer 676 Millionen Euro einnimmt, ein Fass ohne Boden. Er muss daher zu einem modernen Medienunternehmen gemacht werden, ohne Zwangsgebühren, ohne parteipolitischen Einfluss und ohne Privilegien! Die Bürger haben keinerlei Verständnis mehr dafür, warum sie für diesen misswirtschaftenden Moloch, der sie mit einseitig gefärbter Berichterstattung, Endlos-Werbung und Wiederholungen in Dauerschleife behelligt, weiterzahlen müssen.“

