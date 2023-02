Grüne Jugend: Jugendstaatssekretärin hat kein Interesse an Klimaschutz

Jugendorganisation übt wiederholt Kritik an ÖVP-Plakolm

Wien (OTS) - Die Grüne Jugend reagiert verärgert auf die Aktionen von ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, die sich zunehmend als Gegnerin von Klimaaktivist*innen positioniert. Plakolm hatte am Montag unter dem Motto „Geben statt Kleben“ Snacks an Autofahrer*innen verteilt und die Aktion der Aktivist*innen als „respektlos und fahrlässig“ bezeichnet.

„Die Aktionen von Claudia Plakolm sind scheinheilig“, so Leah Birnbaumer, Sprecherin der Grünen Jugend. „Es ist ein Armutszeugnis für Plakolm, wenn sie mit Aktionen wie dieser von der grob verfehlten Klimapolitik ihrer Partei ablenken muss. Als Jugendstaatssekretärin sitzt sie am Entscheidungstisch und könnte sich tatsächlich für unsere Zukunft einsetzen, statt das alte Denken der ÖVP zu verteidigen.“

„Statt zu spalten und die Klimakrise für ihre eigene PR zu instrumentalisieren, sollte sich Plakolm mit den Aktivistinnen an einen Tisch setzen und auf Augenhöhe mit ihnen reden“, so Birnbaumer. „Auch für die ÖVP wird der Zeitpunkt kommen, an dem es kein ‘weiter so’ mehr geben kann. Besser wäre es, schon jetzt auf ein klimafreundliches Verkehrssystem zu setzen und auch in der eigenen Wählerschaft Überzeugungsarbeit zu leisten, statt sich von internen Umfragen und Taktiken missleiten zu lassen“, so Birnbaumer abschließend.

