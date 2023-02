Zweite Ausgabe von Trailer.AT

Das ORF-Kinomagazin zum österreichischen Film

Wien (OTS) - In der zweiten Ausgabe von „Trailer.AT", dem ORF-Kinomagazin zum österreichischen Film, führt Drehbuchautor und Hauptdarsteller Thomas Stipsits am Freitag, dem 17. Februar, um 23.45 Uhr in ORF 1 mit der gleichnamigen neuen Kinokomödie nach „Griechenland". Außerdem wurden die Dreharbeiten zu „Rickerl", dem neuen Film von Erfolgsregisseur Adrian Goiginger mit David Öllerer alias Voodoo Jürgens in der Hauptrolle und angelehnt an seine Biografie, begleitet. Auch ein Besuch bei den Dreharbeiten zum Dokumentarfilm „Parlament" steht auf dem Programm. Porträtiert wird weiters die vielprämierte Make-up- und Hair-Artistin Helene Lang, die bei Robert Seethalers Millionen-Bestsellerverfilmung „Ein ganzes Leben" von Regisseur Hans Steinbichler ihr Können unter Beweis gestellt hat. So lässt sie Hauptdarsteller Stefan Gorski von 18 bis 47 Jahren altern, und auch Robert Stadlober musste fünf Stunden in die Maske, bis der Alterungsprozess perfekt war. Und natürlich darf ein Blick auf die aktuellsten Kinostarts wie „Griechenland", „Feminism WTF" und „Sterne unter der Stadt" nicht fehlen. Alle genannten Filme sind vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert. Noch einmal zu sehen ist diese zweite „Trailer.AT"-Ausgabe am Samstag, dem 25. Februar, um 8.30 Uhr in ORF III und am Montag, dem 6. März, um 22.50 Uhr in ORF 1.

„Trailer.AT" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von AÖF Produktion.

Bilderdownload



Rückfragen & Kontakt:

ORF-Pressestelle

Vanessa Klein

(01) 87878 – DW 14123

vanessa.klein @ orf.at

presse.ORF.at



Akademie des Österreichischen Films

Elke Weilharter

+43 699 1644 8000

elke.weilharter @ skyunlimited.at