VP-Mahrer ad Berlin: Stadtpolitik braucht bürgerliche Mitte

Dämpfer für SPD-Grüne-Linke Regierung in der deutschen Hauptstadt

Wien (OTS) - Nach beinahe 20 Jahren linker Politik in Berlin stehen die Zeiger der politischen Uhren nun völlig neu. Bei der Wahl am Sonntag feierte die deutsche Christdemokratie mit der CDU einen beachtlichen Erfolg. „Ich gratuliere dem CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner und der Union in Berlin zu hervorragenden 28,2 Prozent“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Der politische Linksblock verliert die Mehrheit

Der Wahlsieg der CDU in Berlin zeigt, dass bürgerliche Politik und Normalität im politischen Handeln die Antwort auf die Ignoranz linker Politik sind. Wer seine Augen vor den Problemen verschließt, wird diese niemals lösen können. Nicht in Berlin und auch nicht in Wien“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at