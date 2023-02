Grüne Wien/Spielmann ad One Billion Rising: Gewalt gegen Frauen und Mädchen muss auf allen Ebenen bekämpft werden

Wien (OTS) - Ein Drittel aller Frauen und Mädchen weltweit werden Betroffene von psychischer und körperlicher Gewalt. Am 14. Februar – dem sogenannten "V-Day" - macht „One Billion Rising“ jedes Jahr mit einer tanzenden Kundgebung auf das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. „Wir gratulieren One Billion Rising zum 10-jährigen Bestehen und stehen weiterhin Seite an Seite für eine gewaltfreie und gleichberechtigte Gesellschaft“, so die Frauensprecherin der Grünen Wien, Viktoria Spielmann.

Die Grünen setzen sich im Bund und in Wien für eine Erhöhung des Budgets für Gewaltschutz und -prävention ein. Der Druck hat in Wien gewirkt: Die Kürzung des Budgets 2021 um eine halbe Million Euro durch Rot-Pink wurde für das Budget 2022/23 zurückgenommen und das Budget erhöht.

Bei Gewaltschutz und -prävention gibt es in Wien allerdings noch genug zu tun, wie die erschreckenden Zahlen zeigen: 2021 betreute die Wiener Interventionsstelle 6.494 Personen, die von Gewalt in der Familie und/oder Stalking betroffen waren. 82 Prozent der Betroffenen sind weiblich. In 90 Prozent der Fälle wurde die Gewalt von männlichen Gefährdern ausgeübt. Fast jeder dritte Femizid in Österreich 2021 fand in Wien statt (9 von 28).

„Der Anstieg der Gewalt gegenüber Frauen und die hohe Zahl an Femiziden in Wien sind ein deutlicher Handlungsauftrag. Die Grünen pochen weiterhin auf die wienweite Umsetzung des Projekts „Stadtteile ohne Partnergewalt“ sowie der Projekte „Gewaltprävention in der Familie“ nach Grazer Vorbild und „Codewort Dr. Viola“ in Wiener Krankenhäusern nach Tiroler Vorbild. Weiters fordern die Grünen einen Wiener Gewaltschutzgipfel mit Fokus auf opferschutzorientierte Täterarbeit. „Wien hat in den vergangen Jahrzehnten viel geleistet, darf sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen und den Anschluss an neue Entwicklungen im Gewaltschutz verlieren“, so Spielmann.

Die Grünen Wien unterstützen die Veranstaltung „10 Jahre One Billion Rising Austria“ im Parlament und rufen zur anschließenden Kundgebung auf:

- Grüne NR-Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic und One Billion Rising Austria laden am 14.2. zur Veranstaltung „10 Jahre One Billion Rising – Internationale Solidarität“ von 15:00-16:30 ins Parlament ein. Anmeldung unter: katrin.fallmann@gruene.at

- One Billion Rising 2023/Blank: in solidarity with the women of Iran and all women oppressed worldwide. 14.2. 17:30 am Platz der Menschenrechte

Wichtige Notrufnummern, die Hilfe bei Gewalt gegen Frauen anbieten:

- Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 222 555

- 24-Stunden Frauennotruf: 01 71719

