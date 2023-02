AVISO: Dienstag, 21.2.2023, AK und ÖHG Pressekonferenz: Die Zukunft der Hebammen-Betreuung sichern

AK und ÖHG zur Situation der Hebammen-Betreuung in Österreich und Präsentation einer Studie zum künftigen Bedarf an Hebammen.

Wien (OTS) - Hebammen üben einen der ältesten Berufe der Welt aus. Sie begleiten und beraten Frauen während der Schwangerschaft, bei der Geburt, im Wochenbett und im ersten Lebensjahr mit dem Baby.

Damit sie diese Leistungen in guter Qualität und verlässlich erbringen können, brauchen sie passende Rahmenbedingungen und vor allem eine ausreichende Anzahl gut ausgebildeter Kolleginnen. Hier wurden in Österreich erste Schritte in die richtige Richtung gesetzt. Im Jänner 2023 ist ein neuer Hebammen-Gesamtvertrag in Kraft getreten, welcher Hebammenleistungen im niedergelassenen Bereich ausbaut. Dennoch besteht weiterer Handlungsbedarf, um die Versorgung der Frauen in Österreich zu verbessern.

Bitte merken Sie vor:



Pressekonferenz: Die Zukunft der Hebammen-Betreuung sichern

mit

Renate Anderl, AK-Präsidentin

Gerlinde Feichtlbauer, Präsidentin des Österreichischen Hebammengremiums (ÖHG)

Andrea Wadsack, Vorsitzende AK-Fachausschuss für Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe

Elisabeth Rappold, Studienautorin, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)

Dienstag, 21. Februar 2023, 10 Uhr

BP2, Vortragssaal, 6. Stock

1040, Plösslgasse 2

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 20.Februar unter alexa.jirez@akwien.at.

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter

https://wien.arbeiterkammer.at/hebammen mitverfolgen.

Wir würden uns freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz live oder online begrüßen zu dürfen.





