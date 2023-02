Wiener Medienkunstfestival CIVA eröffnet bei freiem Eintritt

Presseführung durch die Hauptausstellung am 17. Februar 2023 um 10 Uhr im Belvedere 21

Wien (OTS) - Sehr herzlich laden wir Sie zur Pressetour durch die Hauptausstellung des Wiener Medienkunstfestivals CIVA am 17. Februar 2023 um 10 Uhr im Belvedere 21 ein. In Anwesenheit von Luisa Ziaja (Chefkuratorin Belvedere) und von in der Ausstellung vertretenen Künstler*innen geben die Kuratorinnen Martina Menegon und Eva Fischer Einblicke in die Schau »Intangible Care«.

Die feierliche Festivaleröffnung mit anschließender Opening Party findet am selben Tag von 19 bis 2 Uhr im Event Space (Belvedere 21) im Beisein von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler statt. Der Eintritt ist – wie bei den meisten Veranstaltungen des Festivals – kostenlos.

Die Ausstellung »Intangible Care« umfasst Video- und Mixed-Media-Arbeiten genauso wie immersive und interaktive Installationen von acht internationalen Künstler*innen: Angela Washko (US), Josèfa Ntjam (FR), Kumbirai Makumbe (ZW/UK), Morehshin Allahyari (IR/US), Susanne Kennedy und Markus Selg (DE), Stefanie Moshammer (AT) und Tina Kult (AT). Allesamt haben sie Strategien entwickelt, sich der Un(be)greifbarkeit der phygitalen Welt zu stellen und zeitgemäße Formen der Resilienz zu entwickeln. Die Ausstellung ist vom 17. bis 26. Februar 2023 im Belvedere 21 zu sehen. Sie bildet das Herzstück des Festivals CIVA, das von Screenings am Eröffnungstag und einem vielfältigen Vermittlungsprogramm während der zehn Festivaltage umrahmt wird.

Das Pressegespräch wird in englischer und deutscher Sprache abgehalten. Wir bitten um zeitgerechte Anmeldung unter presse @ soundframe.at.

Presseführung durch die Hauptausstellung des Medienkunstfestivals CIVA

Datum: 17.02.2023, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1, 1030 Wien, Österreich

Url: http://civa.at

Rückfragen & Kontakt:

CIVA – Contemporary Immersive Virtual Art

Katharina Fennesz | Katharina Wiesler

presse @ soundframe.at

+43 650 23 23 049