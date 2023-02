KI und menschliche Expertise setzen neue Maßstäbe im B2B Content-Marketing

AbsolutText & Media läutet mit der Kombination Mensch und KI eine neue Ära in der Content-Creation für Unternehmen ein

Wien (OTS) - AbsolutText & Media bringt als erste österreichische Online-Marketing-Agentur redaktionellen KI-Content ins Marketing ihrer Kund:innen. Anspruchsvolle Texte für Blogs, Webseiten oder Landingpages werden mithilfe von KI (Künstliche Intelligenz) in Rekordzeit erstellt und von erfahrenen Redakteurinnen überarbeitet. Die Verbindung von menschlicher Expertise und fortschrittlicher Technologie unterstützt Unternehmen dabei, Marketingziele zu erreichen und dabei Zeit und Ressourcen einzusparen.



Claudia Drobny-Oertel, die mit ihrer Agentur Content für B2B Kund:innen erstellt, ist überzeugt: „KI wird eine entscheidende Rolle in der Zukunft des Content-Marketings spielen, und nicht nur dort. Ich freue mich, dass wir Teil dieser Revolution sind. Ein Content Creator kann jetzt in kurzer Zeit hochwertige Texte generieren. Das hätten wir vorher so nicht geschafft. Und diesen Zeitfaktor geben wir auch an unsere B2B Kund:innen weiter. KI ist für mich der Game Changer. Die gängige Content-Produktion wird ganz klar zum Auslaufmodell werden“.



AbsolutText & Media ist eine Wiener Online-Marketing Agentur, die KI (Künstliche Intelligenz) in ihre Arbeitsprozesse integriert hat. Eingesetzt werden derzeit unterschiedliche KI-Tools wie beispielsweise ChatGPT. Weitere KI-Systeme werden laufend getestet.

