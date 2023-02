AVISO - „Zwangsarbeit heute“: Neue Ausstellung im Parlament zu globaler Ausbeutung

Einladung zur Eröffnungsveranstaltung am 28.2.2023, 17:30 Uhr - Gemeinwohlstiftung COMÚN und NR Ewa Ernst-Dziedzic diskutieren mit Fraktionen & Expert*innen

Wien (OTS) - Ob Frauen und Männer in chinesischen Arbeitslagern oder Kinder in afrikanischen Minen – Zwangsarbeit ist im Jahr 2023 leider immer noch allgegenwärtig. Auch in österreichischen Supermärkten und Modehäusern liegen massenhaft Produkte aus Ausbeutung, sie enthalten alle Formen der modernen Sklaverei. Die großen Profiteure davon sind die Produzenten und Händler, die Verlierer sind primär die Versklavten, aber am Ende wir alle.

Um auf das globale Elend und unsere Handlungsmacht hinzuweisen, bringt die Gemeinwohlstiftung COMÚN die Fotoausstellung „Zwangsarbeit heute“ nach Österreich. Auf Einladung von Nationalratsabgeordneter Ewa Ernst-Dziedzic, findet die Eröffnung im Parlament unter Einbindung aller Fraktionen und Expert*innen statt. Eindrucksvolle Fotografien, zusammengetragen von MEP Anna Cavazzini, gewähren einzigartige Einblicke.

Initiative für ein Lieferkettengesetz: Aufrütteln, um Missstände zu beenden

Die Gemeinwohlstiftung COMÚN ist offizielle Trägerin der Österreichischen Initiative für ein Lieferkettengesetz und möchte mit dieser Ausstellung auch zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung beitragen. Menschen sollen erkennen können, wie sie mit globaler Ausbeutung über die Lieferketten von multinational agierenden Konzernen verbunden sind. Dazu Veronika Bohrn Mena, Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung COMÚN:



„Ignorieren wir nicht länger die globale Ausbeutung, die mit der Produktion nahezu all unserer Alltagsprodukte einhergeht. Blicken wir den katastrophalen Auswirkungen ins Gesicht. Wir stehen am Ende der Lieferkette und müssen Einfluss auf das Schicksal derer nehmen, die im Namen des Profits von Konzernen auf der anderen Seite ausgebeutet werden. Diese Ausstellung soll aufrütteln, denn wir können diese Missstände beenden“.

Die Ausstellungseröffnung findet am Dienstag, 28. Februar 2023, um 17:30 Uhr im Parlament statt, der Eintritt ist frei. Anmeldung unter vorstand@gemeinwohlstiftung.at.

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinwohlstiftung COMÚN, vorstand @ gemeinwohlstiftung.at, +436607038864