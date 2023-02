Genuss in Perfektion von Gerstner am Wiener Opernball 2023

Gerstner verwöhnt die Ballgäste mit Wiener Traditionsgerichten, edlen Spezialitäten, delikaten Snacks und feinster Confiserie. Serviert in bewährter Perfektion und Tradition.

Wien (OTS) - Gerstner kredenzt zum Wiener Walzer die große Vielfalt der heimischen Genusskultur und macht am 65. Wiener Opernball die traditionsreiche österreichische Gastfreundschaft für die Ballgäste erlebbar. 224 Mitarbeiter:innen servieren in der Wiener Staatsoper in bewährter Perfektion kühle Erfrischungen und feinste Kulinarik im Dreiviertel-Takt. Dabei setzt Gerstner auf höchste Qualität, österreichische Zutaten und Nachhaltigkeit. Neben traditionsreichen Klassikern wie den beliebten Opernball-Sandwiches laden der neue BIO-Würstelstand und vegetarische und vegane Köstlichkeiten zum Genießen ein. Heuer erstmals wird der beliebte Gerstner Opernball-Teller auch als vegane Variante mit feinsten Speisen aus Gemüse angeboten. Auch Ballspezialitäten wie getrüffelte Rote Rüben Nockerln mit Karfiol-Romanesco-Brokkoli und Ziegenfrischkäse oder das Erdäpfelgulasch mit Piment d’Espelette sorgen für erlesenen vegetarischen Genuss.

„Gerstner steht für exklusiven Genuss, Kompetenz und Perfektion sowie Catering-Tradition von mehr als 175 Jahren. Die Wiener Staatsoper vertraut bereits seit dem Jahr 1869 auf diese Werte. Seit vielen Jahrzehnten bietet Gerstner auch beim Opernball kulinarische Perfektion und gemeinsam stehen die beiden Traditionshäuser für höchsten kulturellen und kulinarischen Genuss“, freut sich Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET. „Gerstner vertraut auf heimische Lieferanten, auch bei Premium-Produkten wie dem Kaviar setzen wir auf österreichische Spitzenqualität. Der Fokus auf mehr vegetarische und vegane Speisen steht ganz im Zeichen aktueller Trends und Entwicklungen und bringt noch mehr hochwertige Speisenauswahl. Natürlich bieten wir aber auch weiterhin echte österreichische Spezialitäten, wie Gerstner‘s beliebte Opernballwürstel oder den klassischen Opernballteller.“

Feinste Näschereien in erlesenster Qualität

Neben exquisiten Hauptspeisen und delikaten Snacks ist Gerstner für seine verführerischen Näschereien bekannt. Konfekt wie die Gerstner Mandelschnitte, Petit Fours wie Punschkrapferl, Pariser Spitz & Co sowie die traditionsreichen Gerstner Schokoladen-Erdbeeren im Frack werden auch heuer die Ballnacht versüßen. Neu ist der Gerstner Kaiserschmarrn To Go.

Nachwuchs-Kräfte aus österreichischen Tourismusschulen

Gerstner ist mit insgesamt 224 Mitarbeiter:innen beim Wiener Opernball im Einsatz und sorgt bei 78 Logen, 335 Tischen und 15 Buffets für das Wohl von tausenden Gästen. Das erfahrene Gastronomie-Team freut sich außerdem über die Unterstützung von gut ausgebildeten Nachwuchs-Kräften aus österreichischen Tourismusschulen. Die jungen Talente können auf dem Ballereignis des Jahres einzigartige berufliche und persönliche Erfahrungen sammeln und werden die Gäste sicher begeistern.

Über Gerstner: Gerstner steht für Genuss und serviert Feinstes, schon seit 1847. Denn Tradition verpflichtet – nicht nur zu bestem Geschmack, erlesener Qualität und besonderem Service, sondern auch zur Perfektion. 1847 gründete Anton Gerstner eine Zuckerbäckerei im Herzen Wiens. Als K. u. K. Hofzuckerbäcker erlangte Gerstner mit seinen kunstvollen Torten und Pralinen Weltruf. Heute verwöhnt Gerstner Gäste aus aller Welt – im prachtvollen Palais Todesco, dem Stammhaus in der Kärntner Straße, sowie in den berühmtesten Häusern wie der Wiener Staatsoper und dem Musikverein. Gerstner steht für höchste kulinarische Ansprüche und gleichbleibend erstklassige Qualität. Seit 2021 ist Gerstner Teil der GMS GOURMET GmbH. www.gerstner.at

Gerstner Genuss in Perfektion

