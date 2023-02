Aviso: Präsentation des EPF Contraception Policy Atlas Europe 2023

Österreichische Verhütungspolitik im Gespräch

Wien (OTS) - Österreichs Verhütungspolitik zählt zu der schlechtesten in ganz Nord- und Westeuropa. Insbesondere junge und/oder armutsgefährdete Menschen in Österreich können ihr Recht auf selbstbestimmte und verantwortungsbewusste Familienplanung oft nicht verwirklichen.

Die überparteiliche Parlamentarische Gruppe für Sexuelle und Reproduktive Gesundheit und Rechte #parlaandsex präsentiert den Contraception Policy Atlas Europe 2023 und rückt Österreichs aktuelle Verhütungspolitik sowie Möglichkeiten des Fortschritts in den Fokus. Der Contraception Policy Atlas Europe wird seit 2017 vom European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF) veröffentlicht und bewertet den Zugang zu modernen Verhütungsmitteln in 46 europäischen Ländern.



Sprecher*innen am Podium

Petra Bayr

Abgeordnete zum Nationalrat, SPÖ

Präsidentin EPF

Vertreterin von #parlaandsex



Faika El-Nagashi

Abgeordnete zum Nationalrat, Die Grünen

Vertreterin von #parlaandsex

Fiona Fiedler

Abgeordnete zum Nationalrat, NEOS

Vertreterin von #parlaandsex

Leonidas Galeridis

Policy and Research Officer, EPF

Dorith Nopper

Jugendsexualpädagogin



Datum: 15. Februar 2023

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Ort: Auditorium, Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Eine Registrierung beim Parlament ist für den Zutritt erforderlich.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF), international @ oegf.at, 01 478 52 42, Katharina Riedlmair