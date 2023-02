„Einmal um die Welt“ mit der „Soko Linz“

Dritte neue Folge von Staffel 2 der ORF/ZDF-Krimiserie und Dacapo für „Soko Donau“ am 14. Februar in ORF 1

Wien (OTS) - Ein versuchter Überfall? Oder doch ein geplanter Mord aus Rache? „Einmal um die Welt“ geht es für die „Soko Linz“, die am Dienstag, dem 14. Februar 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 im nächsten neuen, hoch emotionalen Krimi ermittelt. Die Spurensuche im Fall um einen toten Inhaber eines Handy- und Computergeschäfts führt Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev diesmal zwischen Altstadtcafé und Pfarrgasse. Gleich in doppelter „Soko“-Hand ist der Dienstagabend, wenn den Top-Cops der „Soko Donau“ in einer Dacapo-Folge übernatürliche Kräfte so manches Rätsel aufgeben.

Mehr zu den Folgeninhalten

Soko Linz – Einmal um die Welt (Dienstag, 14. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev; Regie: Martin Kinkel

Bjarne Wiese, Inhaber eines Handy- und Computergeschäfts, wird tot auf einem Autobahnrastplatz gefunden. Sein Lkw ist voll mit Verpackungen – doch statt teurer Technik sind in den Kartons nur Fliesenbruchstücke. Wiese wollte damit Warenbewegung vortäuschen und sich illegal die Umsatzsteuer vom Finanzamt ausbezahlen lassen. War es ein versuchter Überfall, der zum Mord führte? Oder hat es jemand nur so aussehen lassen? Wiese hatte neben seiner Frau eine Geliebte – und beide Frauen reagieren höchst emotional …

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Soko Donau – Bis aufs Blut (Dienstag, 14. Februar, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Paul Matic, Marion Mitterhammer und Alina Fritsch in Episodenrollen; Regie: Olaf Kreinsen

Der Motorschaden ihres Wagens zwingt Carl (Stefan Jürgens) und Simon (Michael Steinocher) zu einem nächtlichen Stopp in der Steiermark. Sie landen in einem Schloss, und als Simon die tote Kelly entdeckt, mitten in einem Fall. Die Amerikanerin war Gast im Schloss, ihre blutende Kopfwunde zeugt von einem Mordanschlag. Der Doktor vor Ort ist verwundert, sie wirkt, als ob sie schon ewig tot wäre, obwohl die Tat gerade erst passiert sein muss, ausgeführt mit einem verschwundenen Kruzifix. Doch gerade, als die Leiche abtransportiert werden soll, geschieht das Unglaubliche: Sie schlägt die Augen auf. Die Cops, dem Übernatürlichen höchst skeptisch gegenüber, zweifeln an allem.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann die komplette zweite Saison von „Soko Linz“ schon jetzt gestreamt werden. Alle Staffeln von „Soko Donau“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at