Pro & Contra auf PULS 4 & PULS 24: Opernball oder Würstlstand – Ist zu viel Luxus unanständig?

Hochkarätige Diskussionsrunde direkt beim Würstlstand bei der Oper - Dienstag, 14. Februar 2023, 21:15 Uhr auf PULS 24, 22:10 Uhr auf PULS 4 & ZAPPN

Wien (OTS) - Darf trotz Teuerung gefeiert werden und welchen Beitrag sollen Vermögende fürs Allgemeinwohl leisten? Eine hochkarätige Runde diskutiert an dem Ort, an dem auch am Opernball-Abend Arm und Reich aufeinandertreffen: dem Würstlstand Bitzinger hinter der Wiener Staatsoper. Dabei sprechen die ÖVP-Politikerin Maria Großbauer (früher auch Opernball-Organisatorin), der Tanzlehrer der Nation, Thomas Schäfer-Elmayer, SPÖ-Abgeordnete Julia Herr, Multi-Unternehmer Peter Schaider und LINKS-Politikerin Anna Svec über rauschende Ballnächte, reale Teuerung und neue Steuern.



Er ist wieder da. Am kommenden Donnerstag wird nach einer pandemiebedingten Pause von drei Jahren erstmals wieder der Wiener Opernball über die Bühne gehen. Mit dabei: Prominente, Stars und Sternchen und ganz normale Menschen.



Was sie alle eint: der Vorsatz, an diesem Tag viel Geld auszugeben. Denn auch mit Nullkonsumation und einem Second-Hand-Outfit kostet die Karte pro Person 350 Euro. Wer sich eine Loge leistet, kann – mit allem Drumherum – bis zu 250.000 Euro hinblättern. Ein Betrag, der sich durchaus rentieren kann, werden doch am Opernball auch Kontakte geknüpft und Geschäfte angebahnt.



Der Wiener Opernball wurde außerdem heuer zur Spendengala umfunktioniert, 35 Euro pro Karte kommen in Not geratenen Menschen zugute. Viel zu wenig, wie Kritiker:innen meinen, die den Ball als Symbol für Luxus insgesamt in Frage stellen und sich angesichts einer Rekordteuerung ganz andere und weit höhere Solidarmaßnahmen der Reichen wünschen.



Darf man angesichts der Teuerung unbeschwert feiern? Ist Luxus unanständig? Soll es Solidarmaßnahmen wie eine Vermögenssteuer geben? Und wie kommen wir gemeinsam aus der Krise?



PRO UND CONTRA AM WÜRSTLSTAND

Dienstag, 14. Februar 2023, 21:15 Uhr auf PULS 24, um 22:10 Uhr auf PULS 4 & ZAPPN



Gäste:

Maria Großbauer, Sprecherin Kunst und Kultur, Nationalratsabgeordnete, ÖVP, 2017 bis 2020 Organisatorin des Wiener Opernballs

Julia Herr, Nationalratsabgeordnete, SPÖ

Thomas Schäfer-Elmayer, Leiter der Wiener Tanzschule Elmayer, früher Choreograf der Eröffnung des Wiener Opernballs

Peter Schaider, Betreiber mehrerer Einkaufscenter in Wien (u.a. Auhofcenter, Riverside) und Geschäftsführer der Friseurkette Intercoiffeur Strassl

Anna Svec, Politikerin, LINKS und Mitorganisatorin Opernball-Kundgebung



Moderation: Gundula Geiginger

