TERMINAVISO 15.02. - Online-Pressegespräch mit Vizepräsidentin Evelyn Regner zu den Schwerpunkten der Plenartagung

Am Mittwoch geht es um die Inflationsbekämpfung in der EU und den Schutz von Frauen vor Gewalt

Wien (OTS) - Die Europaabgeordneten debattieren am Mittwochnachmittag mit der EZB-Präsidentin über die Politik gegen die Inflation in Europa. Evelyn Regner wird in einem Online-Pressegespräch am Mittwoch, 15. Februar, um 10 Uhr einen Ausblick auf das Treffen mit Christine Lagarde geben. Außerdem steht diese Woche die Istanbul-Konvention auf unserem Programm. Das Abkommen soll Frauen vor Gewalt schützen, wurde aber seit sechs Jahren von den EU-Mitgliedstaaten nicht unterzeichnet. Das Europaparlament macht Druck.



Zu dem Gespräch mit Evelyn Regner laden wir alle Medienvertreter:innen ganz herzlich ein. Das Gespräch wird über die Online-Plattform Zoom geführt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir unbedingt um Ihre baldige Anmeldung unter maren.haeussermann@ep.europa.eu.



