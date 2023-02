Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

31 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 12. Februar 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Fußgänger und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 8. Februar 2023, im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark, bei dem ein 70-jähriger Pkw-Lenker getötet wurde. Ein 46-jähriger Slowene wollte mit seinem Pkw von einer Landesstraße B nach links auf eine Gemeindestraße abbiegen und musste dafür sein Fahrzeug anhalten. Während des Abbiegemanövers wurde er von dem 70-Jährigen überholt. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, wodurch sich der überholende Pkw mehrere Male über eine steile Böschung überschlug und in einem Acker zum Stillstand kam. Da der 70-Jährige vermutlich nicht angegurtet war, wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Insassen des slowenischen Pkws wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende, zu Beginn der Semesterferien im Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Eine Person kam in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße und eine auf einer Landesstraße B ums Leben. Die beiden Verkehrstoten mussten in Niederösterreich und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren ein Fehlverhalten des Fußgängers und Überholen. Der Pkw-Lenker verwendete vermutlich keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 12. Februar 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 31 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 29 und 2021 18.

