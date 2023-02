BELVEDERE: Event-Tipp zum Valentinstag

Am 14. Februar zwischen 18.30 und 21 Uhr werden Paare vor Gustav Klimts berühmten „Kuss“ kostenlos fotografiert

Wien (OTS) - Unter dem Motto COME FOR A KISS öffnet das Obere Belvedere am kommenden Valentinstag außerhalb der regulären Öffnungszeiten den Klimt-Trakt für Liebespaare, Romantiker*innen und Kunstfans, die sich vor dem Original-Meisterwerk von Gustav Klimt küssen und dabei fotografieren lassen möchten. Professionelle Fotografinnen von Ivory Rose Photography halten jeden einzelnen Kuss fest und schaffen so eine bleibende Erinnerung. Die Besucher*innen erhalten ihr Foto digital in Druckqualität und können anschließend kostenlos durch den Klimt-Trakt flanieren und Kunst genießen.

Keine Anmeldung erforderlich, die Reihung erfolgt nach dem „First come-First served"-Prinzip.

Link zur Veranstaltung

Hochauflösende Pressebilder stehen HIER zum Download bereit.

