Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures bei UN in New York

Jährliches parlamentarisches Hearing bei UN

Wien (OTS/SK) - Ab Montag findet in New York das jährliche parlamentarische Hearing bei den Vereinten Nationen in New York statt. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt daran als Mitglied der österreichischen Delegation teil. Das Treffen steht unter dem Titel „Water for People and Planet: Stop the waste, change the game, invest in the future“ und gilt als Vorbereitung der Inter-Parliamentary Union (IPU) auf die UN-Wasser-Konferenz im März 2023. „Es geht um multilaterale Ansätze für die nachhaltige Sicherung der Daseinsvorsorge“, erklärt Bures dazu. „Die Lage ist dramatisch: Noch immer leben über zwei Milliarden Menschen ohne Zugang zu sicherem Trinkwasser. Die internationalen Bemühungen laufen zu langsam, um die Wasserarmut auf unserem Planeten zu beseitigen. Gerade im Lichte der Klimakrise muss die Staatengemeinschaft noch mehr unternehmen, damit das Menschenrecht auf Wasser endlich erfüllt wird.“ In Österreich hat deshalb der Nationalrat 2019 die öffentliche Trinkwasserversorgung verfassungsrechtlich abgesichert. „Trinkwasserversorgung sowie andere existenzielle Sektoren der Daseinsvorsorge dürfen nicht den Märkten überlassen werden. Profitorientierung garantiert letztlich keine Versorgungssicherheit“, hielt Doris Bures fest. **** (Schluss) bj

