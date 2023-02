Der Wiener Opernball kehrt 2023 nach zwei Jahren am 16. Februar in ORF 2 zurück

„Die Verwandlung“ der Staatsoper eröffnet um 20.15 Uhr den TV-Ballabend

Wien (OTS) - Nach zweijähriger Pause ist es wieder so weit: Am Donnerstag, dem 16. Februar 2023, eröffnet das Jungdamen- und Jungherren-Komitee den 65. Wiener Opernball. Im ORF steht auch heuer wieder eine umfangreiche Berichterstattung zum „Ball der Bälle“ auf dem Programm – so widmet sich der Fernsehabend in ORF 2 (ab 20.15 Uhr) und 3sat (ab 21.10 Uhr) dem Höhepunkt der Ballsaison. Durch den diesjährigen Opernball-TV-Abend führen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll, das „ZIB“-Moderationspaar Nadja Bernhard und Tarek Leitner, Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Teresa Vogl. Bereits am Montag, dem 13. Februar, stimmt „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ auf die Rückkehr des Ballereignisses ein. Am 17. Februar, einen Tag nach dem Ballabend, präsentiert Kristina Inhof um 20.15 Uhr in ORF 1 mit „Alles Opernball“ einen Rückblick auf alle Stars, Highlights, Aufreger und Glanzlichter des Ball-Ereignisses. Der Wiener Opernball 2023 unterstützt – in Partnerschaft mit dem ORF – ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH, eine gemeinsame Initiative von Österreichs führenden Hilfsorganisationen in Kooperation mit dem ORF.

Der Opernball-Abend in ORF 2 (ab 20.15 Uhr) und 3sat (ab 21.10 Uhr)

20.15 Uhr: Eröffnung des Ballabends mit „Wiener Opernball 2023 – Die Verwandlung“

Eröffnet wird der Opernball-Abend um 20.15 Uhr mit „Wiener Opernball 2023 – Die Verwandlung“. Der von Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl präsentierte erste Programmpunkt des Opernball-Abends erlaubt einen Blick hinter die Kulissen des prestigeträchtigen Events und zeigt, wie die Wiener Staatsoper Schritt für Schritt für den Opernball bereit gemacht wird – von Parkett und Logen, über die Dekoration und Blumen sowie die Kulinarik bis hin zu Frack und Frisuren. Neben Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern der Staatsoper und des Opernball-Komitees gibt es auch zu sehen, wie Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz ihren Opernball-Arbeitsplatz ballfertig machen, bevor auch Nadja Bernhard und Tarek Leitner zum Moderatorenteam dazustoßen.

21.10 Uhr: „Wiener Opernball 2023 – Die Ankunft der Gäste“

Erster Höhepunkt ist traditionell die Ankunft der Gäste und ihr Einzug über die Feststiege. Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll, Teresa Vogl, Nadja Bernhard und Tarek Leitner begrüßen gemeinsam aus der Mittelloge. Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz melden sich aus dem Kommentatoren-Container und animieren das Publikum unter dem Motto „Wie verbringen Sie den Opernball-Abend?“ und #Opernball dazu, ihre Eindrücke des Ballabends zu teilen. Zudem blicken Nadja Bernhard und Tarek Leitner ins Archiv und präsentieren historische Fakten rund um die Oper und den „Ball der Bälle“.

21.45 Uhr: „Wiener Opernball 2023 – Die Eröffnung“

Das Moderationsteam bittet Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer im Teesalon der Wiener Staatsoper zum Gespräch, Teresa Vogl trifft die Künstlerinnen und Künstler der Wiener Staatsoper und Andi Knoll die Kinder der Opernschule, bevor mit der Österreichischen Bundeshymne und der Europahymne sowie dem Einzug des Jungdamen- und Jungherrenkomitees die offizielle Eröffnung beginnt.

23.00 Uhr: „ZIB 2“

23.10 Uhr: „Wiener Opernball 2023 – Das Fest“

Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll, Nadja Bernhard, Tarek Leitner und Teresa Vogl rücken Größen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft in Gesprächen ins Scheinwerferlicht. Neben Stimmungsberichten und Logenbesuchen wird ein letztes Mal ins Archiv geblickt – diesmal zum Thema Kulinarik am Opernball.

Anschließend an das diesjährige Ball-Event lässt die Komödie „Opernball“ mit Johannes Heesters um 0.15 Uhr in ORF 2 den TV-Ballabend ausklingen.

#Opernball: die besten Selfies gesucht!

Unter #Opernball werden in den sozialen Netzwerken die besten und schrägsten Selfies rund um den glamourösen TV-Abend gesammelt. Die Userinnen und User werden von Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz dazu aufgerufen, ein Foto vom eigenen Opernball-Abend – ob daheim vor dem Fernseher, bei einer Party oder am Ball der Bälle selbst – auf Facebook, Twitter oder Instagram hochzuladen. Ein Best-of der Bilder gibt es während der Opernball-Live-Übertragung zu sehen.

„Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ am 13. Februar in ORF 2

Moderatorin Mirjam Weichselbraun führt das Publikum bereits zu Beginn der Opernball-Woche, am Montag, dem 13. Februar, um 20.15 Uhr in ORF 2 durch launige Frage- und Spielerunden, die der Chronologie eines üblichen Opernballabends folgen. Von der Ankunft auf dem roten Teppich, über die Eröffnung des Jungdamen- und Jungherrenkomitees bis hin zu den anwesenden Politikerinnen und Politikern sowie internationalen Gästen sorgen Fragen rund um sämtliche Elemente des jährlichen Höhepunkts der Ballsaison für rauchende Köpfe bei den Promi-Paaren. Die ehemalige Opernball-Organisatorin Desirée Treichl-Stürgkh und der langjährige Opernball-Moderator Alfons Haider, Opernball-Kommentator Karl Hohenlohe und Daniel Serafin, der Künstlerische Leiter des Opernballs in New York sowie Opernball-Choreografin Maria Santner und Opernball-Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz stellen ihr Wissen rund um den „Ball der Bälle“ auf die Probe und spielen um Opernball-Karten für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Weitere Highlights sind ein Cameo-Auftritt von Sopranistin Natalia Ushakova und ein von ORF-Kulturlady Teresa Vogl geführtes Interview mit Startenor Jonas Kaufmann in der Mittelloge. Für die passende musikalische Untermalung im Quiz-Studio sorgt die Wolfgang Lindner Band. Bei einem Gewinnspiel auf extra.ORF.at, das im Rahmen des „Opernball-Quiz“ vorgestellt wird, werden zwei Mal zwei Karten für den Opernball 2023 verlost. Die Namen der Gewinner/innen werden am 14. Februar in „Studio 2“ bekanntgegeben, sie werden beim Opernball für das ORF-Fernsehen interviewt.

„Alles Opernball“ am 17. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1

Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet am Tag nach dem Wiener Opernball 2023 in einer Sondersendung von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt wieder durch die Sendung und das Opernhaus. Ihr steht in diesem Jahr Johann-Philipp Spiegelfeld als „Logenreporter“ zur Seite. Die beiden zeigen, wie die Ballgäste gefeiert haben, welche Prominente diesmal das Tanzbein geschwungen haben und was sich sonst noch alles in den Logen, Sälen, Gängen und versteckten Plätzen der Staatsoper ereignet hat. Ein Muss für alle Opernball-Fans. Richard Lugners Opernballgast, Oscar-Preisträgerin Jane Fonda, lädt neben Diane Keaton, Candice Bergen und Mary Steenburgen am 18. Februar um 21.45 Uhr in ORF 1 zum „Book Club – Das beste kommt noch“: In der Komödie starten die vier Hollywood-Legenden in einen zweiten Frühling – an ihrer Seite spielen auch Andy Garcia, Don Johnson und Richard Dreyfuss.

Der „Wiener Opernball 2023“ – ein multimediales Großereignis im ORF

„Seitenblicke“, „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“ im Zeichen des Wiener Opernballs

Das ORF-Gesellschaftsmagazin „Seitenblicke“ berichtet in ORF 2 in mehreren Ausgaben von den zahlreichen Vorbereitungen auf den Opernball. Am 17. Februar, dem Tag nach dem Ball, ist die gesamte Sendung um 20.05 Uhr den Höhepunkten der Ballnacht gewidmet. „Guten Morgen Österreich“ berichtet ausführlich über das gesellschaftliche Highlight der kommenden Woche, zu Gast sind u. a. die deutsche Schauspielerin Mariella Ahrens sowie Style-Expertin und Neo-„Dancing Star“ Martina Reuter. Auch „Studio 2“ (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, ORF 2) steht ganz im Zeichen des Balls der Bälle: Am Montag, dem 13. Februar, berichtet Fritz Dittlbacher über die Geschichte der Bälle in Österreich, Birgit Reitbauer und Maryam Yeganehfar vom Opernballkomitee erzählen über die Neuerungen beim diesjährigen Ball. Weiters begleitet „Studio 2“ ein Debütantenpaar von „Ich bin OK“ bei den Proben für die Eröffnung des Opernballs und last but not least zeigt Opernball-Choreografin und „Dancing Stars“-Jurorin Maria Santner ihr Opernballkleid. „Studio 2“-Außenreporter Jan Matejcek informiert am Dienstag, dem 14. Februar, über den heurigen Opernball-Blumenschmuck, Kommentator Christoph Wagner-Trenkwitz gibt Einblick in seine bisherigen Opernball-Erfahrungen. Am Mittwoch, dem 16. Februar, ist Christiana Uikiza zu Gast im Studio – sie sorgt am Opernball für schwungvolle Töne. Außerdem berichtet die Sendung über die Geschichte der Ballsäle in Österreich und Gastronom und Hotelier Manfred Stallmajer lässt seine Erfahrungen mit dem Opernball Revue passieren. Am Donnerstag, dem 16. Februar, widmet sich „Studio 2“ der Geschichte des Opernballs. Außenreporterin Larissa Robitschko meldet sich wenige Stunden vor dem Event von der Oper, Teresa Vogl berichtet über die Künstler und Künstlerinnen am diesjährigen Opernball und Dieter Chmelar erzählt Anekdoten rund um die frühere Live-Berichterstattungen. Am Freitag, dem 17. Februar, analysieren Marion Nachtwey, Teresa Vogl, Wolfgang Reichl und Karl Hohenlohe den Ball der Bälle. Und Mariella Ahrens und Klemens Tritschler erzählen, wie sie den Ball erlebt haben.

Der Wiener Opernball im ORF.at-Netzwerk, auf Ö3 und in den Programmen der ORF-Landesstudios

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT berichten ausführlich über den Höhepunkt der Ballsaison. Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) ist die gesamte TV-Übertragung als Live-Stream und nachträglich sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. Hitradio Ö3 bietet einen Ausblick auf den „Ball der Bälle“ in der Wiener Staatsoper. Ö3-Reporter/innen melden sich vom Opernball, blicken hinter die Kulissen und berichten am Tag danach im Ö3-Wecker über das gesellschaftliche Ereignis. Die Highlights des Abends und die besten Fotos werden auf der Ö3-Homepage (oe3.ORF.at) bereitgestellt.

ORF Wien begleitet die Wienerinnen und Wiener am 16. Februar 2023 durch die prominente Ballnacht. Am Tag des Balls melden sich die „Wien heute“ Reporterinnen und -reporter direkt aus der Oper, um das Publikum über dieses Ballhighlight zu informieren. Die ORF-Wien-Social-Media-Kanäle gewähren außergewöhnliche Einblicke in das rauschende Erlebnis. Im Zentrum der ORF-Wien-Aktivitäten steht auch in diesem Jahr als Programmpunkt für alle Ballgäste die Radio-Wien-Opernballdisco mit DJane Mel Merio. Mit beliebten Radio-Wien-Hits und bekannten Partyklassikern sorgt Mel Merio für fulminante, energievolle und glamouröse Tanzstimmung.

Der Opernball 2023 in ORF III – umfangreicher Schwerpunkt ab 12. Februar mit Dokus, Filmen, musikalischen Highlights und Berichterstattung aus dem Haus am Ring

ORF III tanzt im Dreivierteltakt! Ab Sonntag, dem 12. Februar, heißt es erneut „Alles Walzer“! Bis zum Wiener Opernball präsentiert ORF III eine Reihe an Dokumentationen rund um die Wiener Ballkultur, zeigt zahlreiche Filmklassiker und informiert mit aktueller Berichterstattung sowie interessanten TV-Diskussionsrunden. Den Auftakt macht ein Nachmittag im Zeichen der Filmklassiker rund um den „Ball der Bälle“. „Wir bitten zum Tanz“ mit Hans Moser und Paul Hörbiger, „Der Bettelstudent“ mit Waltraut Haas und Gunther Philipp, „Die Fledermaus“ mit Peter Alexander und Marika Rökk, „Kaiserball“ mit Hannelore Bollmann und Hans Moser sowie „Opernball“ mit Paul Hörbiger und Theo Lingen sorgen für schwungvolle Unterhaltung. „Erlebnis Bühne LIVE“ präsentiert am Abend aus dem Haus am Ring die Neuinszenierung von Richard Strauss’ „Salome“. Das Doku-Highlight des ORF-III-Opernball-Programms ist die Neuproduktion „Opernball: So wird’s wirklich“, die Einblicke in die Vorbereitungen gewährt. Weitere Doku-Highlights folgen u. a. in „Erbe Österreich“ mit „Der Wiener Opernball – Mythos, Tradition und Kult“, „Die ORF III Opernball-Parade mit Kari und Christoph“ sowie „Die Opernball-Revue:

Mode von damals“. „Kultur Heute“ berichtet außerdem eine Woche lang ab Montag, dem 13. Februar, direkt aus dem Haus am Ring und zeigt sowohl die Vorbereitungen als auch die Abbauarbeiten einen Tag nach dem „Ball der Bälle“.

„Der Wiener Opernball 2023“ – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Ballpause bietet ORF 2 seinem Publikum mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen wieder einen Eindruck vom Live-Geschehen am Wiener Opernball: Nach der Einstimmung auf den Abend mit „Wiener Opernball 2023 – Die Verwandlung“ um 20.15 Uhr in ORF 2, die mit Untertiteln und Audiokommentar auf Sendung geht, wird die große Live-Übertragung des Festes – inklusive „Ankunft der Gäste“ (ab 21.10 Uhr) und „Die Eröffnung“ (um 21.45 Uhr) – für blinde und sehbehinderte Zuschauer/innen live audiokommentiert. Das erfahrene Kommentatoren-Duo Sandra Spick und Johannes Karner liefert in gewohnter Qualität und Sachkenntnis die Bildbeschreibung vom Ballgeschehen für sehbehinderte Menschen. Der Live-Audiokommentar ist auf der zweiten Tonspur zu empfangen und über die Fernbedienung einzustellen. Die Live-Untertitel stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Der Wiener Opernball auf Flimmit

Zur Einstimmung auf eine rauschende Ballnacht zeigt Flimmit (flimmit.at) ab 14. Februar in seiner Opernball-Kollektion Sendungen wie „Alles Walzer – Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt“, „Opernball-Quiz“ oder „Backstage Wiener Staatsoper“, ein Dokumentarfilm, der hinter die Kulissen der Wiener Staatsoper blickt.

