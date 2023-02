ÖVP übt scharfe Kritik an ORF für öffentliche Finanzierung offensichtlich plumper Parteipropaganda

Transparenz der Finanzierung der Verfilmung des nie als authentisch erwiesenen Projekt Ballhausplatz gefordert

Wien (OTS) - „Die ÖVP übt scharfe Kritik an ORF für öffentliche Finanzierung offensichtlich plumper Parteipropaganda. Laut medialen Berichten wird ein vermeintliches, nie als authentisch erwiesenes ‚Projekt-Ballhausplatz‘ mit öffentlichen Mitteln finanziert. Der ORF kommt seinen gesetzlichen Programmauftrag nicht nach, im Gegenteil, er unterstützt linke Parteipropaganda. Nach allem was man bisher weiß, wird das bloß eine links-linke Verleumdung gegenüber des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz“, so der Mediensprecher der Volkspartei, Kurt Egger, und betont abschließend: „Man muss hier ganz klar nochmal in Erinnerung rufen: Es ist unser aller hart verdientes Geld, dass hier für mediale Denunzierung rausgeschmissen wird. Das ist allerdings nicht die erste zu hinterfragende Finanzierung. Der ORF hat vor zwei Jahren den Film von ‚Falter‘-Chefredakteur Florian Klenk ‚Bauer und Bobo‘ finanziert. Wieso, weiß bis heute niemand. Es braucht völlige Transparenz, klare Kriterien und die Offenlegung der Finanzierung derartiger Projekte.“

