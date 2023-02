Lotto: Doppeljackpot nach Bonus-Ziehung – Sonntag warten 1,9 Mio. Euro

Joker Vierfachjackpot – es geht um rund 900.000 Euro

Wien (OTS) - Keine Zehner- und auch keine Zwanziger-Zahlen – die Lücke, die da innerhalb der „sechs Richtigen“ zwischen der 5 und der 35 klaffte, war offensichtlich zu groß. Niemand hatte die Kombination 4, 5, 35, 41, 43 und 45 auf seiner Quittung, und so gab es bei der Bonus-Ziehung am Freitag zum zweiten Mal hintereinander keinen Sechser. Am Sonntag wird somit ein Doppeljackpot ausgespielt, bei dem es um rund 1,9 Millionen Euro geht.

Es gab aber auch keinen Fünfer mit der Zusatzzahl 1, und so wartet auch hier ein Jackpot. Im Topf werden am Sonntag rund 170.000 Euro liegen.

Unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Lotto Tipps wurden einmal 300.000 Euro verlost, und dieser Gewinn ging nach Niederösterreich. Der gewinnbringende Tipp befindet sich auf der Quittung mit der Nummer 6685242907.

Bei LottoPlus hingegen hatte ein Steirer oder eine Steirerin das Glück, die richtige Sechser-Kombination auf ihrer Quittung gehabt zu haben. Im fünften von fünf Quicktipps befand sich der Solo-Sechser, der einen Gewinn von rund 224.000 Euro brachte. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Erstmals seit vier Jahren und erst zum vierten Mal überhaupt gibt es beim Joker einen Vierfachjackpot. Es gab am Freitag also zum vierten Mal in Folge keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, und damit wartet am Sonntag ein mit rund 900.000 Euro prall gefüllter Joker-Topf.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 10. Februar 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.288.038,20 – 1,9 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 90.564,19 65 Fünfer zu je EUR 1.519,90 182 Vierer+ZZ zu je EUR 162,80 3.112 Vierer zu je EUR 52,90 4.500 Dreier+ZZ zu je EUR 16,40 54.033 Dreier zu je EUR 5,50 176.182 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 35 41 43 45 Zusatzzahl 1

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 10. Februar 2023

1 Sechser zu EUR 223.917,20 39 Fünfer zu je EUR 1.344,80 1.960 Vierer zu je EUR 23,80 34.695 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 17 24 25 29 38

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 10. Februar 2023

4fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 747.589,33 – 900.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 104 mal EUR 880,00 856 mal EUR 88,00 8.459 mal EUR 8,00 85.233 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 3 5 0 1 0

