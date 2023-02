ÖAMTC: Sperre der Pyhrn Autobahn (A9) im Bereich Gleinalmtunnel

Unfall mit Lkw

Wien (OTS) - Samstagfrüh, 11. Februar 2023, gegen 7 Uhr, ereignete sich laut ÖAMTC im Baustellenbereich zwischen Gleinalmtunnel und Übelbach in Fahrtrichtung Süden ein Unfall mit einem LKW.

Die Pyhrn Autobahn (A9) ist derzeit zwischen Knoten St. Michael in der Obersteiermark und Knoten Peggau-Deutschfeistritz in beiden Richtungen gesperrt. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich mehrere Stunden dauern.

Der ÖAMTC verzeichnet bereits Staus in beiden Richtungen und empfiehlt die großräumige Ausweichroute über Knoten Peggau-Deutschfeistritz (A9/S35) – Bruck an der Mur (S35/S6) – Knoten St. Michael in der Obersteiermark (A9/S6/S36).

