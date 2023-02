ORF-„Pressestunde“ mit Othmar Karas, Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ÖVP

Am 12. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Asyl- und Migrationspolitik in der EU wird verschärft. Darauf haben sich Freitag Früh die 27 Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der EU in einer gemeinsamen Abschlusserklärung verständigt. Die von Österreich geforderte EU-Finanzierung von Grenzzäunen wird nicht explizit genannt, allerdings sollen der Grenzschutz verstärkt und Abschiebungen beschleunigt werden. Unterstützt der Erste Vizepräsident des EU-Parlaments Othmar Karas die Verschärfungen? Und wie steht er zu der anhaltenden Blockade seines Parteikollegen Bundeskanzler Karl Nehammer, was den Schengenbeitritt von Rumänien und Bulgarien anbelangt? Beim EU-Gipfel war auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gast und hat seine Forderungen nach mehr europäischer Unterstützung bekräftigt. Wie beurteilt Karas die Diskussionen um die Lieferung von Kampfjets und Panzern? Außerdem:

Nach dem Bestechungsskandal im EU-Parlament sollen Reformen kommen. Welche Maßnahmen gegen Korruption werden gesetzt? Und: Das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet vor wenigen Tagen hat das Leben von Tausenden Menschen zerstört. Wie wird die EU helfen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 12. Februar 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Petra Stuiber

„Der Standard“

und

Peter Fritz

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at