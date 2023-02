Türkei: „Das Ausmaß der Zerstörung ist unfassbar“

Ich stehe vor einem Haus in Iskenderun in der Türkei. Es war einmal 9-stöckig und ist beim Erdbeben komplett eingestürzt. Zahlreiche Opfer wurden bereits geborgen, aber es werden noch weitere 100 Opfer in den Trümmern vermutet. Neben mir stehen die Familienmitglieder. Sie warten Tag und Nacht auf ein Wunder.

Heinz Wegerer, Hilfswerk International Koordinator für humanitäre Hilfe

1/2