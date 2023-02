Volkshilfe: Erdbeben-Hilfe in Syrien auf Hochtouren

Fenninger: „Nothilfe, dort wo wenig internationale Hilfe ankommt“

Wien (OTS) - Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Todesopfer und Verletzten von Stunde zu Stunde. Auf syrischer Seite kommt jedoch nur wenig internationale Hilfe an. Besonders in jenen Regionen, die nicht unter der Kontrolle des Regimes stehen, wo schon bisher Winterbekleidung, Lebensmittel und Medikamente in den Flüchtlingslagern Mangelware waren. Die Volkshilfe versorgt die Menschen in diesen Gebieten jetzt mit ihren lokalen Partnern mit dem Nötigsten.



„Wir konzentrieren uns in erster Linie auf die Verteilung von Nothilfepaketen in den Regionen rund um Aleppo und Idlib. In der Stadt Salqin etwa, die schwer vom Erdbeben betroffen ist und im Camp Mashrou Basniyeh, kurz vor Salqin, das vom Beben komplett zerstört wurde. Alle 700 Familien, Binnenflüchtlinge, die bis dato in dem Camp gewohnt haben, sind obdachlos geworden. Der Bedarf ist riesig.“, so Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

In der Stadt Salqin, in der Region Idlib, haben wir gemeinsam mit der lokalen NGO Sawaedna und der deutschen NGO adopt a revolution begonnen, Familien, die ihr Zuhause verloren haben und derzeit auf der Straße oder in Notunterkünften leben, mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen. Mit rund 61 Euro können wir eine Familie mit Brot, Konserven und Trinkwasser eine Woche lang versorgen. Auch Decken und Winterkleidung werden benötigt, die wir mit Spendengeldern lokal einkaufen können.

In Sheikh Maqsoud, einem Viertel von Aleppo, das Teil der Autonomen Administration von Nord- und Ostsyrien ist und daher wie Salqin vom Regime keine Hilfslieferungen erhält, arbeiten wir gemeinsam mit unserem Partner Hiro - Center for Dialogue and Rehabilitation und dem Syrian Women´s Council. „Leider ist die Situation in Sheikh Maqsoud aktuell sehr schlecht. Dringend benötigt werden Babywindeln, Babynahrung, Schmerzmittel, Fiebersenker, Desinfektionsmittel, Baumwollgaze und Decken.“, meldet Taha Khalil, von Hiro, unserem Partner vor Ort.



