Erste rein KI basierte touristische Werbekampagne

Wörthersee-Rosental Tourismus und ContentKumpanei.com kooperieren bei innovativer KI-Videowerbekampagne.

Wörthersee (OTS) - DIESE PRESSEAUSSENDUNG WURDE MIT CHAT-GPT AUF ENGLISCH ERSTELLT UND VON DEEPL.COM ÜBERSETZT. GERINGFÜGIGE ÄNDERUNGEN WURDEN AN DER ÜBERSETZUNG DURCHGEFÜHRT.

Der Geschäftsführer von Wörthersee-Rosental Tourismus, Roland Sint, und Daniel Gollner von ContentKumpanei.com haben sich zusammengetan, um die erste Video-Werbekampagne mit KI-Technologie zu entwickeln. ChatGPT generierte die Story und das Voiceover, während KI-Tools (Künstliche Intelligenz) wie Dall-E, Midjourney und Bluewillow die Bilder produzierten.

Das Voiceover wurde mit KI-Text-zu-Audio-Tools erstellt, und auch die Musik wurde von KI komponiert. Daniel hat alle Komponenten nur zusammengeführt. Das Video wird in diesem Frühjahr in einer Google Ads-Kampagne eingesetzt, die von KI optimiert wurde, um die Zielgruppe in städtischen Gebieten wie Wien und München zu erreichen. Die Kampagne wird auch weiterhin von KI optimiert werden.

Rolands Motivation, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, ist klar: "KI verändert unser aller Leben, und zwar nicht nur bei manuellen Tätigkeiten, sondern auch bei Wissensarbeitern und Kreativen. Es ist erstaunlich zu sehen, wie KI den Wörthersee interpretiert und wie schnell das Storyboard und die Visuals zusammenkamen. Die Zukunft ist da, ob es uns gefällt oder nicht, und ich wollte so schnell wie möglich mit dieser Technologie experimentieren, um rasch zu lernen.“

Daniel, der mit seiner Agentur seit 15 Jahren visuelle Inhalte erstellt, ist sich des Wandels bewusst: "Nicht nur für die Stock-Videografie, sondern für viele Content Produzenten bedeutet das das Game Over. Jedes Tool, das wir verwendet haben, ist noch eine Art Beta-Version und somit ist das erst der Anfang. Das Ergebnis, vor allem auf der visuellen Seite, ist atemberaubend. Um ehrlich zu sein, selbst mit vielen Drehtagen hätte ich das nicht geschafft.“

Als Sprache für den Spot wurde bewusst Englisch gewählt, da alle KI-Tools am besten auf Englisch funktionieren und der Spot auf ein englischsprachiges Publikum ausgerichtet ist.



Weiterführende Informationen Finden Sie hier!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. GF Roland Sint

Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH

Villacher Straße 19 / 9220 Velden

+43 4274 38 288-0

sint @ woerthersee.com



Stefanie Thaller, MA (Marketing)

Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH

thaller @ woerthersee.com