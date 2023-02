3,37% der Flughafen Wien Aktien wurden in das Angebot eingereicht

Wien (OTS) - Airports Group Europe S.à r.l. ("Airports Group Europe"), eine indirekte Tochtergesellschaft von IFM Global Infrastructure Fund ("IFM GIF") freut sich bekannt zu geben, dass während der Annahmefrist und der Verlängerten Annahmefrist, die am 8. Februar 2023 (17:00 Uhr (Wiener Ortszeit)) endete, insgesamt 2.834.012 Aktien der Flughafen Wien Aktiengesellschaft ("Flughafen Wien AG") in ihr freiwilliges öffentliches Teilangebot ("Angebot") eingereicht wurden. Dies entspricht ca. 3,37% des gesamten Grundkapitals der Flughafen Wien AG.

"Wir freuen uns sehr über das Ergebnis des öffentlichen Angebots und das rege Interesse der Anleger", erklärt Werner Kerschl, Executive Director von IFM Investors. "Die Erhöhung unseres Anteils unterstreicht zudem unser Bekenntnis zu einem langfristigen und verantwortungsbewussten Engagement am Flughafen Wien sowie zum Investitionsstandort Österreich. Als größter Aktionär des Flughafens freuen wir uns darauf, die Zusammenarbeit mit den anderen Gesellschaftern, dem Aufsichtsrat und dem Vorstand zum Wohle des Flughafens Wien fortzusetzen."

Aktionäre der Flughafen Wien AG, die das Angebot während der Annahmefrist oder der Verlängerten Annahmefrist angenommen haben, erhalten den Angebotspreis von EUR 34,00 je Angebotsaktie cum dividend innerhalb von 10 Börsetagen nach Ablauf der Verlängerten Annahmefrist, das bedeutet spätestens am 22. Februar 2023.

Airports Group Europe wird nach der Abwicklung des Angebots in Summe 36.434.021 Aktien an der Flughafen Wien AG halten; dies entspricht ca. 43,37% des gesamten Grundkapitals der Flughafen Wien AG. Unter Berücksichtigung der 125.319 eigenen Aktien (gemäß Quartalsbericht 3/2022) entspricht dies insgesamt ca. 43,44% der gesamten ausstehenden Stimmrechte an der Flughafen Wien AG.

Eine eigens eingerichtete Webseite (www.Flughafen-Wien-Aktien-Angebot.at) beinhaltet die Angebotsunterlage, das Änderungsdokument sowie weitere Informationen zum Angebot, zur Airports Group Europe, IFM GIF und IFM Investors. Die Angebotsunterlage und deren Änderung ist ebenfalls auf der Website der Flughafen Wien AG (www.viennaairport.com) und der Übernahmekommission (www.takeover.at) veröffentlicht.



Über Airports Group Europe

Airports Group Europe ist eine in Luxemburg ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, registriert unter B 167449. Airports Group Europe ist eine indirekte Tochtergesellschaft des IFM Global Infrastructure Fund.

Über IFM GIF

IFM Global Infrastructure Fund ("IFM GIF") ist ein globaler Infrastruktur-Investmentfonds und wird von IFM Investors Pty Limited ("IFM Investors") beraten.

Zu den Anlegern von IFM GIF gehören eine Vielzahl von Pensionsfonds und institutionellen Anlegern in Großbritannien, Europa, Australien, den USA, Kanada und Asien.



IFM GIF investiert seit Langem in Vermögenswerte auf der ganzen Welt und verfügt derzeit über 22 Portfoliobeteiligungen. Dazu gehören Flughäfen, Seehäfen und Mautstraßen sowie Investments in Energie, Wasser und Telekommunikation (Stand: 31. Dezember 2022).



Zu den Erfahrungen von IFM GIF mit Flughäfen gehören Beteiligungen an der Flughafen Wien Gruppe (Flughäfen Wien, Malta und Košice), der Manchester Airports Group (Flughäfen Manchester, London Stansted und East Midlands) und am Flughafen Sydney. IFM GIF ist seit 8 Jahren Großaktionär des Flughafen Wien.

Über IFM Investors

IFM Investors wurde vor mehr als 25 Jahren von gemeinnützigen australischen Pensionsfonds in Partnerschaft mit der australischen Gewerkschaftsbewegung mit dem Ziel gegründet, die langfristigen Altersvorsorgeleistungen von 120 Millionen Erwerbstätigen zu schützen und auszubauen, darunter Pflegepersonal, Lehrer, Bauarbeiter und Mitarbeitern im Gastgewerbe.

IFM Investors ist einer der größten globalen Infrastruktur-Investmentmanager mit einem Volumen von € 64 Milliarden (Stand: 31. Dezember 2022), investiert in verschiedene Infrastrukturbeteiligungen.

In den letzten 8 Jahren haben wir verlässlich die Strategie und die Arbeit des Managements am Flughafen Wien unterstützt und sind mit unserer internationalen Expertise beratend zu Seite gestanden.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kommunen und öffentlichen Einrichtungen und sind als Manager oder Berater an Investitionen in 17 verschiedenen Flughäfen in Australien, Großbritannien, Österreich, Malta, der Slowakei und Lateinamerika beteiligt.



Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Mag. Nicole Bäck-Knapp, MSc

Goldeggasse 7/Hoftrakt, 1040 Wien

Tel.: + 43 1 599 32 47

Mobil: + 43 (0) 699 15909094

Email: n.baeck @ eup.at