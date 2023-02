ÖAAB Wien gratuliert Bundeskanzler Nehammer zu Erfolg bei EU-Gipfel

Beharrlichkeit des Bundeskanzlers in Asylfrage zeigt Wirkung

Wien (OTS) - Hannes Taborsky, Landesobmann des ÖAAB Wien, gratuliert Bundeskanzler Karl Nehammer, der beim EU-Gipfel in Brüssel seine Standpunkte durchsetzen konnte: „Karl Nehammer ist ein Politiker der den Worten auch Taten folgen lässt. Entgegen allen Angriffen der Opposition hat sich unser Bundeskanzler auch in Brüssel mit seinen Ansichten durchgesetzt. Dass es nun zu einer Stärkung der EU-Außengrenzen kommt und die EU dafür auch Geld in die Hand nimmt, ist der unerschütterlichen Haltung von Karl Nehammer in dieser Frage zu verdanken.“

Kritisch sieht Taborsky, der auch Wiener Landtagsabgeordneter ist, dagegen die Position der rot-pinken Stadtregierung. „Als Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei erlebe ich dagegen täglich, wie man die Frage der Migration in Wien nicht bewältigt. Die Haltung der Wiener Stadtregierung, die sich gerne als tolerant und weltoffen bezeichnet, wird von der erlebten Realität vieler Menschen in unserer Stadt konterkariert. Förderskandale bei fragwürdigen Vereinen, Integrationsversagen und das Chaos in der MA35 zeigen, das SPÖ und NEOS im Reden Weltmeister, im Umsetzen und Problemlösen jedoch nicht einmal in der Regionalliga spielen“, so Taborsky mit Blick auf Wien.

„Es wäre hoch an der Zeit, dass sich die Wiener Stadtregierung an unserem Bundeskanzler ein Vorbild nimmt und Probleme bei Migration, Integration und Asyl offen anspricht und diese endlich auch angehen würden“, so Taborsky abschließend.

