VP Mahrer ad EU-Gipfel: Dem Ziel einer sicheren Außengrenze - ein großes Stück näher!

Mit großem Verhandlungsgeschick erzielt Bundeskanzler Nehammer einen wesentlichen Erfolg

Wien (OTS) - Nach einem stundenlangen Tauziehen haben sich die 27 EU-Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel auf umfangreiche EU-Mittel für den Außengrenzschutz verständigt. Auch der verstärkte Kampf gegen Schlepper und schnellere Abschiebungen seien geplant. „Das ist ein großer Erfolg für Bundeskanzler Nehammer und ein wesentlicher Schritt in Richtung eines konsequenten EU-Außengrenzschutzes“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer.



Bekämpfung der illegalen Migration gerade für Wien essentiell



Angesichts der Entwicklungen in der letzten Zeit sei es längst überfällig gewesen, dass seitens der Europäischen Union der Kampf gegen die überbordende illegale Migration forciert wird. „Der österreichische Druck sowie die klare Unterscheidung zwischen Asyl und Migration, hat letztlich dazu geführt, dass hier nun auch in Europa ein Umdenken stattfindet“, so Mahrer weiter und abschließend: „Gerade auch für Wien ist ein stabiler Aussengrenzschutz angesichts massiver Integrationsprobleme von enormer Wichtigkeit“

